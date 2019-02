Michele Romano precipitato a Barcellona | la famiglia | ' Quando ci spiegheranno la sua

ilgazzettino

: #IsolaLiri. Morte Michele Romano: disposta l'autopsia. Tanti gli interrogativi da chiarire - CiociariaO : #IsolaLiri. Morte Michele Romano: disposta l'autopsia. Tanti gli interrogativi da chiarire - infoitestero : Isola Liri. Michele Romano trovato morto all'aeroporto di Barcellona - infoitestero : Morte Michele Romano: disposta l'autopsia. Tanti gli interrogativi da chiarire -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) di Gianpiero Pizzuti È un dramma nel dramma. Quello di unache giorni non sa ancora esattamente come sia morto suo figlio e soprattutto non può ancora andare al suo capezzale per riportarlo a ...