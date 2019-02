Meteo | le previsioni di martedì 5 febbraio

Previsioni Meteo - torna a splendere il sole al Centro/Nord dopo 3 giorni terribili : adesso un lungo periodo di bel tempo - temperature miti : 1/4 ...

Previsioni Meteo Febbraio : ritorna il caldo su gran parte d’Europa - diversi cicloni atlantici in arrivo [MAPPE] : 1/22 ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Lunedì 4 Febbraio 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo un miglioramento delle condizioni Meteorologiche, con cieli che risulteranno per lo più sereni o poco nuvolosi I Venti saranno fin con intensità moderate dai quadranti di Nord Est Grecale. I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in lieve flessione La Previsione per Martedì 5 febbraio ...

“Rischio alluvioni”. Meteo - previsioni da brivido per i prossimi giorni : Pioggia e neve. Le notizie di cronaca Meteo di queste ultime 24 ore, assumono un aspetto davvero preoccupante, una sorta di bollettino di guerra insomma. Lo scrive ilMeteo.it. Le forti piogge cadute, le eccezionali nevicate che si sono abbattute sui rilievi alpini ma con temperature poco rigide, hanno provocato seri problemi ai corsi d’acqua con numerose esondazioni ed un elevato numero di sfollati. Ma anche sulle Regioni centrali ed al ...

Meteo - le previsioni di domenica 3 febbraio - : Migliorano dal pomeriggio, nonostante qualche nevicata, le condizioni al Nord, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Ancora temporali al Centro-Sud, dove si registra un calo delle temperature: ...

Meteo - le previsioni di domenica 3 febbraio : Meteo, le previsioni di domenica 3 febbraio Migliorano dal pomeriggio, nonostante qualche nevicata, le condizioni al Nord, dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Ancora temporali al Centro-Sud, dove si registra un calo delle temperature: previste condizioni di instabilità fino a mercoledì Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 3 Febbraio 2019 Piogge Sparse A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse, miglioramento serale. Sui settori settentrionali della Provincia è attivo un avviso di criticità di livello giallo, vigilanza Rischio Idraulico I Venti saranno deboli/moderati dai quadranti orientali I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in lieve ...

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

Previsioni Meteo Alto Adige : precipitazioni in attenuazione : Secondo le Previsioni del servizio Meteorologico provinciale, oggi in Alto Adige le precipitazioni sono previste in attenuazione. La depressione tenderà ad allontanarsi e sulle Alpi arriveranno masse d’aria temporaneamente meno umide. Durante la mattinata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi da ovest. Verso sera e nella notte successiva arriveranno nuove precipitazioni da est. Limite della neve fra 800 e 1.200 metri. Temperature ...

Meteo - le previsioni di sabato 2 febbraio : Meteo, le previsioni di sabato 2 febbraio Maltempo su buona parte dell’Italia con allerta diramata in diverse zone. La perturbazione che ha interessato dapprima il Nord si sposterà nelle prossime ore, portando piogge e temporali sulle regioni centrali e venti forti al Sud Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Sabato 2 Febbraio 2019 Piogge Sparse a carattere di Temporale A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo instabile con precipitazioni che risulteranno diffuse tra la notte e la mattina, sparse e intermittenti nel corso del pomeriggio / sera. I fenomeni in giornata potrebbero assumere localmente carattere di temporale, in particolare sui settori costieri. Su tutta la Provincia è attivo un ...

Meteo - le previsioni di sabato 2 febbraio : ultime news - Sky TG24 - : Maltempo su buona parte dell'Italia con allerta diramata in diverse zone. La perturbazione che ha interessato dapprima il Nord si sposterà nelle prossime ore, portando piogge e temporali sulle regioni ...

Previsioni Meteo Febbraio - davvero l’Inverno è già agli sgoccioli? Gli ultimi aggiornamenti a medio/lungo termine : 1/34 ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani pioggia e temperature massime in aumento : “Oggi e per il fine settimana una ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, determina condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulla fascia alpina e prealpina con le quote più basse previste nella giornata odierna, dove non sono escluse nel pomeriggio deboli precipitazioni nevose anche sulla parte più occidentale della ...