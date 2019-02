Matera | estorsioni e rapine | maxi-blitz antimafia sul litorale jonico 17 arresti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Tentati omicidi, incendi,e spaccio di stupefacenti. Sono i reati contestati, a vario titolo, dalla Dda di Potenza gudiata dal procuratore Francesco Curcio ai 21 presunti appartenenti a un clan attivo in provincia die che ha portato a unsulL’operazione ha colpito quella che per gli inquirenti è un’associazione a delinquere di stampo mafioso, che attraverso diversi metodi intimidatori aveva colpito numerose aziende del settore ortofrutticolo e si finanziava anche attraverso lo spaccio di droga.I carabinieri e gli uomini del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Potenza nei confronti di 21 persone: per 9 si sono aperte le porte del carcere, 8 invece sono finite ai domiciliari e per 4 è scattato l’obbligo di dimora. Oltre 150 carabinieri, unità cinofile e ...