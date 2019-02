Marcelo-Juventus | “matrimonio” a luglio | il Real ha trovato il sostituto

Calciomercato Juventus - offerta di 45 milioni al Real Madrid per Marcelo (RUMORS) : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la ...

Juventus - la famiglia di Marcelo sente la mancanza di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo, nel corso della sua permanenza a Madrid, ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Marcelo. Il brasiliano e CR7 hanno condiviso tanti momenti fuori e dentro il campo. Anche le famiglie dei due campioni hanno legato parecchio e, per questo motivo, da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real, si rincorrono molte voci relative ad un malcontento di Marcelo. Il brasiliano, stando a molte indiscrezioni, non disdegnerebbe un ...

Marcelo alla Juventus - l”annuncio’ della sexy Clarice : La Juventus sta disputando una stagione molto importante e punta senza mezzi termini a vincere tutto. La dirigenza non si accontenta e lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa, i bianconeri preparano l’assalto a Marcelo, il brasiliano è sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo arriva anche un importante segnale da parte di Clarice Alves, moglie del calciatore che ha parlato così ...

Calciomercato Juventus : Marcelo - Pogba e Isco non sono solo sogni per l'estate (RUMORS) : Tre nomi da sogno per il Calciomercato della Juventus. La prossima estate i bianconeri proveranno a rendere la rosa di Allegri ancora più forte con tre campioni. Dalla Spagna spingono Marcelo verso Torino, il Manchester United prova a proteggere Paul Pogba ma la porta per Paratici non è per niente chiusa e poi c’è Isco in rottura con il Real Madrid. Portarli tutti a Torino non sarà facile ma la dirigenza bianconera vuole provaci e alcuni segnali ...

Spagna - secondo la stampa Marcelo vuole lasciare il Real per la Juventus : ... che sta disputando una grande stagione, al contrario del carioca che ora ricopre lo stesso ruolo nella squadra campione d'Europa e del mondo. Sempre in tema di partenze da Madrid, il Real potrebbe '...

Marcelo-Juventus - dalla Spagna : il terzino apre ai bianconeri : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla Spagna, e in particolar modo da Eduardo Inda, direttore di Ok Diario, intervistato ai microfoni di El Chiringuito, Marcelo avrebbe riaperto in maniera concreta alla Juventus. “Il terzino brasiliano avrebbe chiesto di essere ceduto in caso di offerta rilevante”. Queste le parole riportate da Inda, il quale apre concretamente ad […] L'articolo Marcelo-Juventus, dalla Spagna: il ...

Calciomercato Juventus - contatti CR7-Marcelo : Agnelli vuole una squadra stellare (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe molto vicina all'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United. Ventinove anni, terzino destro di esperienza che ha militato nelle fila del Torino, il giocatore italiano non è attualmente titolare allo United, ma alla Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio molto importante, dal momento che è un vero ...

As : 'Reguilón e CR7 spingono Marcelo verso la Juventus' : MADRID - Nelle ultime due partite, Santiago Solari ha preferito Reguilón a Marcelo nel Real Madrid che si è ripreso il terzo posto in Liga. Il miglior momento del canterano con il peggior periodo di ...

Juventus - Jordi Alba o Marcelo per il dopo Alex Sandro : Almeno lui ha giocato. Non come Isco, non come Ramsey, quando i match contano, nel caso del nazionale gallese,: Jordi Alba c'era, ieri, nel Barcellona che ha battuto il Getafe in trasferta. Ma la sua ...