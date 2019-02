Maltempo Sicilia | disagi e allagamenti nel Palermitano | sommozzatori in azione

Maltempo Sicilia : pioggia e allagamenti a Palermo e provincia : Numerose richieste di soccorso sono giunte in queste ore ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati in provincia di Palermo – tra Misilmeri, Ficarazzi e Casteldaccia – a causa delle piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi. Sono intervenuti anche i sommozzatori dei pompieri per soccorrere persone rimaste bloccate nei sottopassaggi. allagamenti si sono registrati anche in negozi, magazzini e ...

Maltempo in Sicilia - allerta gialla : temporali e venti di burrasca : Torna il Maltempo in Sicilia. La protezione Civile dell'isola ha annunciato per domani, 4 febbraio, un'allerta meteo con codice giallo. Pioggia, vento

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il Maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Meteo Sicilia - allerta Maltempo : piogge e venti di burrasca : Ondata di maltempo con freddo, piogge e venti di burrasca sono previste per oggi, 30 gennaio, in Sicilia. allerta gialla della Protezione Civile. Neve

Allerta Meteo Sicilia : Maltempo - venti di burrasca e mareggiate : maltempo in arrivo in Sicilia, dove la Protezione civile regionale ha diramato un avviso che prevede per la giornata di domani l’Allerta gialla. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Inoltre, dalla sera di domani si prevedono venti forti o di burrasca E mareggiate. L'articolo Allerta Meteo ...

Maltempo Sicilia : circolazione ferroviaria sospesa sulla Palermo-Agrigento : La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 08:05 sulla linea Palermo–Agrigento per l’erosione della massicciata, tra Aragona e Agrigento Bassa, provocata dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando l’area. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Maltempo Sicilia : Anas libera dalla neve le provinciali nel Palermitano : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale. L’intervento, ...

Maltempo Sicilia : attivato il fondo di solidarietà per i danni all’agricoltura : Ottenuto a fine dicembre da Bruxelles il placet sul regime di aiuto, la Regione Siciliana è pronta ad attivare subito il proprio fondo di solidarietà per i gravi danni subiti dalle aziende agricole dell’Isola nel 2018. Le risorse a disposizione per il prossimo biennio, gia’ stanziate dal governo Musumeci, ammontano a cinque milioni di euro. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha emanato le disposizioni attuative che ...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Allerta gialla per Maltempo in Sicilia : pioggia e neve : maltempo per oggi in Sicilia. Lo annuncia una nota del Dipartimento della Protezione Civile. Oggi, 24 gennaio, Allerta gialla per pioggia e neve.

Maltempo Sicilia : per Palermo il 2018 è stato l’anno della pioggia (+66%) : Nel 2018 il giorno più freddo a Palermo è stato il 14 febbraio, con 6 gradi e il giorno più caldo il 22 luglio, con 35,7 gradi ( (nel 2017 il giorno più caldo era stato il 28 giugno, con 40,9 gradi). Si sono registrati 128 giorni di pioggia (in netto aumento rispetto al 2017), per complessivi 826 millimetri di pioggia (+66,1% rispetto al 2017). A differenza del 2017, che aveva fatto registrare lunghi periodi di assenza di precipitazioni (con i ...

Maltempo Catania : visita del ministro della Difesa al 62mo reggimento Fanteria “Sicilia” : visita lampo del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al 62esimo reggimento Fanteria “Sicilia” di stanza a Catania. Il ministro, accolta dal comandante del reggimento, colonnello Aurelio Costa, è arrivata poco dopo le 11 alla caserma Sommaruga, dopo aver lasciato l’aeroporto di Comiso, dove aveva presieduto alla cerimonia di passaggio del sedime dell’aeroporto alla Regione siciliana e, in concessione, al comune di ...

Maltempo Sicilia : nelle aree colpite dalla calamità arrivano i benefici per gli agricoltori : benefici di carattere previdenziale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali che si sono verificate in Sicilia nel periodo compreso tra ottobre 2017 e settembre 2018. Lo prevede il provvedimento firmato questa mattina dall’assessore per l’Agricoltura della Regione Siciliana, Edy Bandiera, che censisce e delimita le aree del territorio Siciliano colpite da eccezionali calamità o ...

Maltempo Sicilia - frana nel Palermitano : massi sulla strada : Maltempo in Sicilia, in particolare nel Palermitano. La strada statale 643 Di Polizzi è provvisoriamente chiusa al traffico a Polizzi Generosa (Palermo), per caduta massi sul piano viabile. L’itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Nella giornata di domani, salvo condizioni meteo avverse, è previsto l’arrivo della squadra di manutenzione per la rimozione del materiale dal piano ...