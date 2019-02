Maltempo | frana minaccia case e scuole | 39 evacuati vicino Sondrio

Maltempo : chiusa per frana la statale 64 ‘Porrettana’ tra Pistoia e Bologna : Una frana si è verificata sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ tra le località Pavana (Pistoia) e Ponte della Venturina (Bologna) in prossimità del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Lo comunica Anas specificando che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico proveniente da Bologna e diretto a Pistoia, si legge in una nota, è deviato sulla strada provinciale 632 con indicazioni sul posto; i veicoli ...

Maltempo Avellino : sulla SS7 chiuso uno svincolo per frana : sulla strada statale 7 Appia (ex Ofantina), in provincia di Avellino, è provvisoriamente chiuso lo svincolo di Chiusano San Domenico/Ss400 in entrambe le direzioni a causa di una frana, provocata dalle abbondante piogge di questi giorni. Come fa sapere Anas, in conseguenza della chiusura dello svincolo sono stati temporaneamente modificati i percorsi alternativi per i veicoli leggeri già in essere per la chiusura dei viadotti Parolise II e III. ...

Maltempo - frana la strada Abetone Brennero - chiusa la statale 12 : La strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni, all'altezza di Borgo a Mozzano , km 43,900, in seguito a una frana che ha riguardato il corpo stradale sul ...

Maltempo Campania : frana sulla SS7 bis Ofantina - chiuso svincolo : Questa mattina una frana ha interessato la SS7 bis, in provincia di Avellino: fango e detriti hanno invaso la carreggiata all’altezza dello svincolo di Parolise (Avellino). Sul posto vigili del Fuoco e personale dell’Anas. E’ stato necessario chiudere lo svincolo e predisporre viabilità alternativa. L'articolo Maltempo Campania: frana sulla SS7 bis Ofantina, chiuso svincolo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : chiusa la SS12 “dell’Abetone e del Brennero” per frana : Anas rende noto che la SS12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio. Il traffico è al momento deviato sulla viabilitàprovinciale con indicazioni sul posto. L'articolo Maltempo Toscana: chiusa la SS12 “dell’Abetone e del ...

Maltempo Toscana - frana nel Mugello : famiglie isolate - Arno in piena : A causa del Maltempo nel Mugello una strada e’ franata nel territorio di Palazzuolo sul Senio e quattro famiglie sono rimaste isolate. E’ successo nel paese di Mantigno, su un versante dell’Appennino. L’accumulo di neve e la pioggia hanno causato un vasto smottamento che ha trascinato a valle la carreggiata della strada di collegamento. Volontari della protezione civile stanno garantendo assistenza alle persone rimaste ...

Palazzuolo sul Senio colpita duramente dal Maltempo : frana a Mantigno isola quattro famiglie : ... il quale mi ha contattato per conoscere la situazione e per dare la propria disponibilità in caso di problemi ulteriori." Ambiente , Cronaca , Società

Maltempo : chiusa per frana strada provinciale nel Lecchese : Le ultime precipitazioni nevose stanno causando disagi in provincia di Lecco. La strada provinciale 62 Bellano-Taceno, collegamento tra la zona rivierasca con la Valsassina e la Valvarrone, è stata chiusa la scorsa notte per uno smottamento avvenuto fra due gallerie. Sono cadute numerose piante con detriti e neve. Il materiale è poi finito sulla tortuosa carreggiata. Sono in corso le verifiche da parte dei tecnici della Provincia per garantire ...

Maltempo - frana in Alta Versilia : evacuate 5 famiglie : Forte Maltempo in Alta Versilia (Lucca), dove 5 famiglie sono state evacuate la notte scorsa dalle loro case a causa di uno smottamento a Riomagno, nel comune di Stazzema. Vari sempre in Versilia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti. Disagi alla circolazione anche per sottopassi allagati. Piccole frane ieri si sono avute poi nel territorio del comune di Camaiore. Disagi alla circolazione per il Maltempo anche sulla Montagna ...

Maltempo - frana nel Reggiano : interrotta la strada provinciale : Disagi per il Maltempo nel Reggiano dove una nuova frana nel comune di Ventasso ha determinato la chiusura della strada provinciale 91 e il senso unico alternato sulla strada provinciale 61. All’origine delle frane e degli smottamenti le intense precipitazioni, anche nevose, di queste ultime ore. L'articolo Maltempo, frana nel Reggiano: interrotta la strada provinciale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - frana a Pomarico : Borrelli - “serve lo stato d’emergenza” : “Come Dipartimento di Protezione Civile istruiremo la richiesta della Regione Basilicata per la dichiarazione dello stato d’emergenza. Secondo me i presupposti ci sono tutti, è tangibile che sono venute giù diverse abitazioni e la popolazione ha bisogno d’assistenza, e questo è lo standard necessario per la dichiarazione dello stato d’emergenza“: lo ha dichiarato il Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo ...

Maltempo Sardegna : piogge intense a Nuoro - chiusa SP17 per frana : Le incessanti piogge hanno causato una frana nelle prime ore di questa mattina sulla SP17 in agro di Bolotana (Nuoro): grossi massi e detriti sono caduti da un costone roccioso ed hanno invaso parzialmente la sede stradale. Sul posto i Carabinieri di Bolotana e della Compagnia di Ottana. La strada al momento è chiusa al traffico in attesa di valutazioni tecniche. L'articolo Maltempo Sardegna: piogge intense a Nuoro, chiusa SP17 per frana sembra ...

Maltempo Sardegna : dopo la frana riaperta la strada tra Orani e la SS389 : E’ stata riaperta la bretella che collega la Statale 389 a Orani chiusa ieri notte dopo una frana che ha provocato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a circa un chilometro dal paese. Sul posto hanno lavorato gli operai del Comune di Orani e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza il costone che aveva ceduto a causa delle piogge insistenti. Sul posto erano intervenuti anche i ...

Maltempo - frana a Ischia dopo la pioggia : isola tagliata in due : Il Maltempo che in questi giorni ha interessato l’Italia ha causato disagi in Campania, in particolare a Ischia dove una valanga di terriccio e massi si è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la ex strada statale 270, nel tratto antistante l’eliporto. La valanga ha tagliato di fatto l’isola in due in quanto ha bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al ...