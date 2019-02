Maltempo Firenze | riaperto ponte Vespucci

Maltempo - cresce il livello dell’Arno : chiuso a Firenze ponte Vespucci : A causa dell’innalzamento del livello dell’Arno è stato chiuso a Firenze, a scopo precauzionale, il ponte Vespucci. La struttura era già chiusa al traffico per una serie di controlli, iniziati a fine novembre scorso, e per metterla in sicurezza: era consentito solo il passaggio pedonale. Il ponte, si spiega dal Comune, sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. L’Arno al momento è comunque sotto il ...

A Firenze è stato chiuso ponte Vespucci, in via precauzionale, a causa dell'innalzamento del livello dell'Arno. Il ponte in questo periodo è già chiuso al transito veicolare per lavori ed è consentito solo il passaggio pedonale. Sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. Il Comune ricorda che il ponte ha un sistema di monitoraggio in tempo reale per verificare eventuali anomalie strutturali. La misura ...

Allerta meteo "codice arancio" fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. "Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

Superlavoro per i Pronto Soccorso dell'Azienda sanitaria Toscana Centro nella mattina di oggi per gli accessi da traumi riconducibili a cadute da neve o ghiaccio. Sono state almeno 90 le persone che si sono rivolte al Pronto Soccorso tra Firenze, il Mugello, Prato e Empoli. Situazione decisamente più tranquilla senza accessi straordinari legati a cadute da ghiaccio negli ospedali di Pistoia, Pescia, San Marcello Pistoiese e al Serristori ...

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale, dal pomeriggio di venerdì 1 febbraio al pomeriggio di sabato 2 febbraio, per la zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Nelle stesse giornate sul resto del territorio metropolitano codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, idraulico nel ...

Disagi causati dal Maltempo, in particolare al ghiaccio, al funzionamento della tramvia a Firenze. Questa mattina il servizio è regolarmente partito alle ore 4.32. Poco dopo, a causa di eccezionali condizioni atmosferiche, il servizio è stato interrotto tra le fermate "Arcipressi" e "Villa Costanza", dalle 5.40 fino alle 9.05. Il blocco del servizio è stato causato dalla presenza di un consistente spessore di ghiaccio che ...

riaperto al pubblico il giardino mediceo di Boboli, a Firenze, che era stato chiuso stamani in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo rende noto la direzione delle Gallerie degli Uffizi.

"I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole": lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l'aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

neve anche sull'autostrada A/1 in tutto il tratto fra Firenze Sud, Arezzo e Chiusi (Siena) ma senza problemi alla circolazione se non un aumento di prudenza alla guida. Nevicate, inoltre, con particolare insistenza su Casentino e Valtiberina dove la neve ha fatto la sua apparizione anche nel fondovalle. I passi dell'Appennino, seppur interessati da forti precipitazioni, sono transitabili con catene o gomme da neve. Precipitazioni ...

Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia. Se questo non provoca disagi nell'immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione. Lo rende noto la Sala operativa unificata ...

Stamani, giovedì 24 gennaio 2019, si sono verificate ancora nevicate nell'Alto Mugello e temperature inferiori allo zero sui rilievi appenninici, compreso al Passo della Consuma. Personale e mezzi del Servizio Protezione Civile e Viabilità della Città Metropolitana di Firenze stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade.