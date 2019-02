Maltempo Emilia Romagna | Bernini | “Con i danni al fiume Reno stop al pagamento tributi”

Maltempo Emilia-Romagna - Coldiretti : danni per milioni nel Bolognese dopo l’esondazione del Reno : Fango su campi, capannoni, macchinari e cantine per il vino con oltre 200 ettari di terreni investiti dalla furia delle acque con danni per milioni di euro nelle campagne del Bolognese devastate dall’esondazione del Reno: lo rileva la Coldiretti che sta raccogliendo le segnalazioni dei propri associati per poi trasmetterle alla Regione al fine di attivare lo stato di calamità per l’agricoltura. Il rischio maggiore – sottolinea ...

Maltempo - terminata la fase di emergenza in Emilia-Romagna : inizia la conta dei danni : “Un grazie a tutti coloro che hanno prestato soccorso e che sono tuttora al lavoro per gli interventi di emergenza e per riportare la situazione a un minimo di normalità. Insieme alle Prefetture, alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alle Polizie locali e a tutto il sistema di Protezione civile, moltiplicheremo gli sforzi, oltre a quello che si sta facendo: su questo siamo vicino alle sindache e ai sindaci dei Comuni ...

Emilia Romagna flagellata dal Maltempo. Il Reno allaga campagne e abitazioni : Difficile la conta dei danni nel piccolo paese di Argelato, interamente sommerso dal fiume. Il governatore Bonaccini chiederà lo stato d'emergenza

Maltempo - ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna : “La piena si poteva prevedere” : L’ultima piena del Reno “è solo un campanello d’allarme”, “dobbiamo smetterla di parlare di eventi imprevedibili ed eccezionali, le piene non sono terremoti e gli eventi meteo saranno sempre più estremi per il cambiamento climatico. Serve un adeguamento delle infrastrutture, altrimenti situazioni come questa delle ultime ore saranno la quotidianità”. Lo dice all’ANSA Demetrio Egidi, ex capo della ...

Maltempo - Emilia-Romagna : “La piena del Reno scesa sotto livelli d’allarme” : Grazie anche al miglioramento delle condizioni meteo, sta scendendo sotto i livelli di allarme, anche se con un deflusso molto lento, la piena del Reno, nel bolognese, dove ieri la rottura della breccia del fiume ha provocato la fuoriuscita dell’acqua nel comune di Castel Maggiore e in quello di Argelato. Esondazione che, tra le ultime ore della notte e le prime ore del mattino, ha interessato anche parti dei comuni di Castello d’Argile e San ...

Maltempo - Bonaccini : “Chiederò lo stato di emergenza in Emilia Romagna” : La Regione Emilia-Romagna chiedera’ lo stato di emergenza per i danni del Maltempo. Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini al termine di un vertice in Prefettura a Bologna insieme ai sindaci dei Comuni interessati, forze dell’ordine, collegati in video col Dipartimento di Protezione civile nazionale. La richiesta riguardera’ in primis la Bassa Bolognese colpita dall’esondazione del Reno, ma anche il Piacentino ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : “Non si può vivere e lavorare perennemente nell’emergenza” : “Non si puo’ vivere e lavorare perennemente nell’emergenza. Gli enti territoriali responsabili della manutenzione della rete fluviale devono farsi un esame di coscienza: e’ inaccettabile un cantiere ‘aperto’ nei pressi dell’argine maestro di un fiume in pieno inverno“: lo ha dichiarato oggi la presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Eugenia Bergamaschi, in riferimento all’esondazione ...

Italia nella morsa del Maltempo : il Reno allaga l’Emilia - 1 - 5 metri di neve su Dolomiti : Danni e disagi provocati dal maltempo al centro nord. Ampia aree in Emilia sono allagate, almeno 300 gli sfollati, e il sindaco di Argelato chiede più uomini e mezzi per far fronte all'esondazione del Reno. Difficile la situazione in quota a causa di forti e diffuse nevicate: a Cortina sono caduti 90 cm di neve.Continua a leggere

Maltempo : esonda il Reno - allerta rossa in Emilia Romagna. Riaperta la A22 : Previsti per oggi ancora temporali e nevicate. Migliaia di automobilisti bloccati in coda al gelo per ore a causa di tir non attrezzati per la neve

Maltempo Emilia Romagna : nel Bolognese dieci soccorsi per ipotermia : Sono dieci, al momento, le persone soccorse dal 118 tra Castel Maggiore ed Argelato, in provincia di Bologna, portate in salvo dalle loro abitazioni dopo l’esondazione del fiume Reno. Cinque sono state trasferite all’Ospedale Maggiore e cinque a Bentivoglio, in condizioni non gravi, per ipotermia. Diverse famiglie, infatti, sono rimaste isolate e sono state raggiunte dai Vigili del Fuoco con l’elicottero o in gommone, grazie al ...

Maltempo - allerta per le piene dei fiumi in Emilia Romagna e Toscana : pericolo esondazioni e smottamenti : L’agenzia regionale per la protezione civile e Arpae elevano l’allerta Maltempo in Emilia-Romagna segnalando criticità idraulica da bollino ‘rosso’ per la pianura Emiliana orientale e la costa ferrarese già a partire da queste ore e per tutta la giornata del 3 febbraio, fino alla mezzanotte. Il nuovo bollettino segnala inoltre allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, dunque per il pericolo di piene di fiumi, ...

Maltempo in Emilia : fiume Reno in piena - esondazioni a Casalecchio - Borgo Panigale : Disagi anche in Emilia Romagna per la forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull'Italia da ieri, colpendo soprattutto il Nord e il versante tirrenico. Il fiume Reno è in piena ed è...

Maltempo Emilia-Romagna : frane nel Bolognese - superata fase critica del Secchia a Sassuolo : A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia si sono registrate frane e rami caduti su diverse strade provinciali nel Bolognese. Nei pressi dell’abitato di Silla, sull’Appennino Bolognese – spiega la Città metropolitana di Bologna – e’ stata chiusa precauzionalmente la sp 57 al km 0+100 in corrispondenza del ponte sul torrente Silla. Era in corso una importante piena del torrente che lambiva gli archi della ...

