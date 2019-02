Malore Scavone | Ciciretti racconta gli angoscianti momenti durante Lecce-Ascoli | “non

sportfair

: Scavone perde i sensi, rinviata Lecce-Ascoli : - sherlock5stelle : Scavone perde i sensi, rinviata Lecce-Ascoli : - tabellamercatob : Anticipo 3^ #SerieBKT Rinviata #LecceAscoli a data da destinarsi per un malore avuto dal leccese Manuel Scavone al… - angiuoniluigi : RT @notiveri: Lecce-Ascoli, il trauma cranico di Scavone e i ritardi dell’ambulanza: Il centrocampista salentino Manuel Scavone, 31 anni, è… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Amatodeldi Manuel: l’attaccante spiega la manovra di soccorso utilizzata “Gli ho aperto la bocca mentre Mancosu estraeva la lingua. Subito dopo il contrasto aereo tra Beretta e, non mi sono reso conto di quanto stesse accadendo”. Così Amatohato gliattimi vissuti lo scorso primo febbraioi primi minuti di, quando dopo un scontro Manuelsi è accasciato a terra privo di sensi.“Quindi stavo andando sul pallone. – ha spiegato ancoraa Sky Sport – Poi ho vistocon gli occhi girati indietro. Per prima cosa, ho pensato a dargli due schiaffi per farlo riprendere, ma niente. Gli ho aperto subito la bocca, ma la mandibola era serrata. Quando ci sono riuscito, mi ha dato due morsi”.“Allora ...