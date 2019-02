Malata di tumore | «Per una Pet Otto mesi d’attesa Ma se paga 1600 euro | la fa in 10

Bari - Malata di tumore deve attendere 8 mesi per una una Pet : 10 giorni se paga 1600 euro : E' una vicenda che sta facendo discutere il capoluogo regionale della Puglia, Bari, quella di un'anziana signora di 76 anni di Valenzano, comune alle porte del capoluogo. La signora è infatti malata di tumore, e dovrebbe effettuare al più presto una Pet. Per questo si sarebbe rivolta al Policlinico di Bari per effettuare l'indagine diagnostica strumentale. La vicenda è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La denuncia è partita dal ...

Bari. Il calvario di una Malata di tumore : “8 mesi per un esame - solo 10 giorni se paghi 1.600€” : La denuncia del consigliere del Movimento 5 Stelle Mario Conca in merito alla vicenda di una paziente oncologica, 76enne di Valenzano. La replica del Policlinico: "La attese non superano i sei mesi, valuteremo il caso".Continua a leggere

Fatima Alì morta - addio alla star di “Top Chef” Malata di tumore : aveva 29 anni : È morta Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario “Top Chef” che a novembre aveva rivelato di essere malata di tumore: “I medici dicono che mi resta un anno di vita“, aveva raccontato ai suoi fan in una commovente lettera pubblicata sui social. La giovane era affetta dal sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa: “Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita, ...

Morta a 29 anni la chef e star del noto talent di cucina Fatima Alì : era Malata di tumore : Aveva rivelato al mondo di essere malata di tumore e che secondo i medici le restava un solo anno di vita. Invece Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario ‘Top chef’, affetta da sarcoma di Ewing, si è dovuta arrendere solo dopo pochi mesi da quel triste annuncio fatto a ottobre scorso: è Morta nella sua casa, circondata dai suoi familiari. Aveva dato la triste notizia della malattia ai fan a mezzo ...

È morta Fatima Alì - la 29enne star di "Top Chef" Malata di tumore : È morta Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show di cucina "Top Chef". L'annuncio è arrivato tramite il suo profilo Instagram. La vicenda aveva colpito gli spettatori di tutto il mondo, dopo che la giovanissima chef aveva rivelato di avere un tumore in una lettera aperta pubblicata lo scorso novembre.Nei mesi, le sue condizioni si erano aggravate e, nemmeno dieci giorni fa, la ragazza aveva ...

“Ho mentito a mia madre Malata di tumore” : il racconto di Francesco - figlio di una leonessa : “Un’ulteriore risonanza comunica che che le restano solo sei mesi di vita... Anche di fronte a questo nascondiamo tutto a mia madre, così continuiamo la nostra vita con le uscite, i caffè e i viaggi alternati alla chemio, finché nel gennaio 2018 iniziano per lei delle forti crisi epilettiche...”.Continua a leggere

A due anni è Malata di tumore - il mondo si mobilita per lei : «Già trovati 4 donatori». Ma non basta : A soli due anni, la piccola Zainab Mughal è già un'eroina: la bimba americana, malata di tumore , ha un gruppo sanguigno rarissimo e la sua vicenda ha fatto il giro del mondo già un mese fa. Ora la mobilitazione internazionale per lei sta avendo i primi frutti, fino a trovare già quattro donatori: ad affermarlo è una ONG americana, One Blood , che in un comunicato ha ...

Chiara Ferragni e Fedez donano 36mila euro ad una fan Malata di tumore : Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di aiutare una fan malata di tumore, donandogli 36mila euro. Si tratta della somma che la coppia è riuscita a raccogliere in occasione delle nozze che si sono svolte lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia. La giovane si chiama Ramona, ha 32 anni, abita a Settimo Torinese e ha dovuto subire l’amputazione di una gamba a causa della sua malattia. I soldi regalati da Fedez e Chiara serviranno ad ...