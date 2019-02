Mafia | estorsioni su litorale jonico-lucano | ci sono stati 21 arresti

Mafia : estorsioni nel nisseno - sei arresti : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Sei persone in manette nel nisseno , dove i Carabinieri del comando provinciale carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal gip presso il tribunale di Caltanissetta, su richies

Mafia - dalle estorsioni a tappeto agli omicidi per scalare le gerarchie : “Così i clan Moretti e Sinesi opprimevano Foggia” : Avevano le mani pasta nei “gangli vitali” del tessuto sociale, aggredito in maniera “parassitaria”. Chiedevano il pizzo a tappeto, dalle agenzie funebri che dovevano versare 50 euro per ogni funerale fino alle discoteche e ai costruttori edili perché “tutti devono pagare” altrimenti “l’assessore ai lavori pubblici gli abbassa la serranda”. Come se lo Stato fossero loro, i clan ...