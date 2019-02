Maduro a Ue e Italia | non seguite Trump

Venezuela - gli italo-venezuelani al governo italiano : “Voi dalla parte sbagliata della storia - basta alla dittatura di Maduro” : “Il governo italiano si è messo dalla parte sbagliata della storia”. A dirlo, dal palco di Caracas, durante la manifestazione a sostegno di Guaidò e contro Maduro, l’avvocato Venezuelano di origini italiane Angelo Palmieri. dalla piazza è stata letta anche una lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “esprimere il nostro stupore per la posizione assunta dall’Italia”. Il nostro ...

Sia Maduro che Guaidó citano l'Italia nei loro comizi : ... il capo di Stato ha rivendicato la vittoria contro il tentativo fallimentare del golpe e ha aperto comunque al dialogo per risollevare l'economia del Paese. Si è detto pronto ad anticipare le ...

In piazza le due anime di Caracas. Maduro ringrazia l’Italia per l’aiuto : Nicolas Maduro ringrazia l’Italia per l’appoggio, mentre i venezuelani scendono in strada per chiedere che lasci il potere. Migliaia di persone in piazza, nuove defezioni tra i militari, e l’annuncio che gli aiuti umanitari per il popolo affamato si concentreranno presto in tre luoghi per la distribuzione. ...

In piazza le due anime di Caracas. Maduro ringrazia l'Italia per l'aiuto : Il presidente incaricato Guaidó aveva chiesto ai sostenitori di scendere in piazza in Venezuela e in tutto il mondo, per lanciare un messaggio di forza pacifico. Migliaia di persone hanno risposto,

Venezuela - manifestazioni per Guaidó e Maduro - che ringrazia l'Italia - - : Migliaia in piazza nella capitale per i due cortei contrapposti. Il presidente dice grazie ai Paesi che lo sostengono: "Così sconfiggiamo l'assedio degli Stati Uniti".

Venezuela - opposizione in piazza per Guaidò. Maduro ringrazia l'Italia per la solidarietà : Nella partita in corso nel 'Venezuela dei due presidenti', un generale dell'Aeronautica militare si schiera: in un video diffuso sui social Francisco Esteban Yanez Rodriguez ha annunciato di

E ora Maduro ringrazia l'Italia per la solidarietà al Venezuela : Il Venezuela è un Paese spaccato: c'è chi punta tutto su Juan Guaidò e chi, invece, su Nicolas Maduro. I due politici oggi sono scesi in piazza in quello che è a tutti gli effetti un grande braccio di ferro, anche tra potenze internazionali. E il presidente Venezuelano ha usato parole molto dure per decrivere ciò che sta accadendo in questi giorni: "Il colpo di Stato è fallito. Abbiamo vinto noi, con la pace".Maduro ha poi aperto a una ...

Venezuela - Maduro : «Grazie all’Italia per la solidarietà»|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. Anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)

Venezuela : l'Italia sta con l'Ue - ma non dà ultimatum a Maduro : Riconoscersi, senza troppa enfasi mediatica, nella posizione dell'Unione europea, ma non forzare la mano per il riconoscimento dell'anti-Maduro. Insomma, adelante con juicio: si può sintetizzare così la linea del governo gialloverde sulla sempre più esplosiva crisi Venezuelana. "Ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell'Ue hanno diffuso oggi sulla situazione in Venezuela, alla redazione ...

VENEZUELA - ULTIMATUM UE A Maduro/ 'Elezioni o Guaidó' : Italia si smarca. Conte - 'no interventi impositivi' : VENEZUELA, caos MADURO/ L'Ue riconosce Guaidò, il ministro Matteo Salvini "D'accordo", ma la Russia non ci sta e punta il dito contro gli Usa

