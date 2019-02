“Ma come | l’anno scorso…” Caterina Balivo | gaffe su Sanremo a ‘Vieni da me’

Chi sono le “Madri segrete” e come funziona il “parto in anonimato” : Le madri segrete sono le donne che partoriscono in ospedale ma non riconoscono il proprio figlio. In Italia, ogni anno sono centinaia i bambini nati da un "parto in anonimato’" Un’eventualità prevista dalla legge per scongiurare gesti disperati come l’abbandono del neonato per strada o addirittura l’infanticidio. Oltre alle nascite sicure e anonime in ospedale, da anni funzionano anche le Culle per la vita, una versione moderna delle ?Ruote ...

C’è Posta Per Te : il padre non vuole più vedere la figlia e Maria si domanda : “Ma come fai a dormire?” Guarda il VIDEO : Ieri sera è tornato C’è Posta Per Te, con il primo dramma familiare del 2019. Tito non parla da 7 anni con la madre Maria e la figlia Sara. Il motivo? Maria non avrebbe... L'articolo C’è Posta Per Te: il padre non vuole più vedere la figlia e Maria si domanda: “Ma come fai a dormire?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Milan - tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina : Salvini durissimo sui social : “Ma come si fa…” : Il vicepremier ha commentato con un tweet polemico la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina a San Siro “Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio…Ma come si fa??“. Lo scrive il vicepremier e tifoso rossonero Matteo Salvini su Twitter dopo il k.o. della squadra di Gattuso a San Siro contro la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per i rossoneri, che proseguono nel proprio periodo negativo, reso ancora più ...

Bimbi “Marchiati” come gli ebrei nei campi nazisti al confine tra Messico e Usa : Alcuni Bimbi migranti al confine tra Messico e Stati Uniti sono stati “marchiati” con dei numeri sul braccio. Le immagini, che rievocano il nazismo, sono state girate dalla MSNBC e sono diventate virali in rete. I numeri, secondo quanto è emerso, sarebbero stati scritti con dei pennarelli dai volontari della Croce rossa e poi usati dagli agenti della polizia di frontiera messicana.Continua a leggere

“Ma che combini?!”. Giulia De Lellis e Irama - ecco come hanno beccato il cantante : Sembrava la coppia dell’anno e invece pare proprio che tra Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante, e il cantante Irama sia già tempi di titoli di coda. Almeno secondo il settimanale Oggi, che nell’ultimo numero in edicola insinua che il vincitore di Amici non sarebbe fedele alla popolare fashion blogger. In particolare, il cantante “non disdegnerebbe – si legge nell’articolo – la vita notturna e la compagnia di aitante ragazze”. In realtà, ...

Auto - ecotassa 2019 : ecco come saranno ripartiti “bonus” e “Malus” - così non va : Ulteriore esborso per le tasche degli italiani in procinto di cambiare Auto. Nelle ultime settimane in molti si saranno interrogati sul futuro dell’Auto, in particolare di quelle dotate esclusivamente di un motore a combustione. La prospettiva di un ulteriore aumento dei costi di acquisto e mantenimento dell’Auto, paventata dall’emendamento sull’ecotassa Automobilistica dei giorni scorsi, non fa altro che confondere maggiormente le idee di chi ...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - i dubbi dei commentatori : “Ma gli misurano la pressione col giubbotto?” e ancora “come mai indossa ancora il Rolex?” : Fabrizio Corona si trovava nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano, per realizzare un servizio sullo spaccio per il programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato aggredito dai pusher che lo avrebbero preso a calci e pugni, come ha raccontato sui social postando foto e video mentre si trovava su una barella dentro un’ambulanza. Come ogni storia che coinvolge ...

