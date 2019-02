M5s e Lega nella trappola della Tav

Sondaggi Demos : boom della Lega - M5s ancora in difficoltà - in crescita anche FI e FdI : Stando all’ultimo Sondaggio elettorale realizzato da "Demos & Pi" per il quotidiano La Repubblica, emergerebbero le seguenti novità. Eccetto Liberi e Uguali e il Movimento 5 Stelle, pare che la stragrande maggioranza degli altri movimenti politici costituenti il Parlamento italiano sia in forte ripresa. Infatti, secondo il noto istituto di Sondaggi politici, rispetto al mese di dicembre, avrebbero accresciuto i propri suffragi politici la ...

Di Maio vs Salvini : "con M5s - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura

Sfida M5s-Lega su E-commerce - tracciabilità e prezzi uguali tutti : Stesso mercato, stesse regole. Lega e Movimento 5 stelle fanno sul serio: basta con i prezzi piu' bassi nelle vendite online e lotta dura alla contraffazione in Internet. La Sfida della maggioranza e' quella di regolamentare in tempi brevi il mercato dell'E-commerce: il prodotto che viene posto in vendita sul web deve essere tracciato, bisogna - questo il principio - sapere dove arriva e dove viene confezionato, e non ci possono essere ...

Renata Polverini (FI) sulla questione TAV - Lega e M5s sono due forze contrastanti tra loro : Renata Polverini di Forza Italia parla di TAV e critica il governo Agenpress. Ma se Salvini dice che c’è una mediazione e Di Maio e Di Battista continuano a tuonare e minacciare contro la Tav, che significa? Che Salvini parla con Conte all’insaputa di Di Maio? Che Salvini mente per salvare la faccia e i voti? Se non si chiariscono le idee almeno su opere come la Tav come pretendono di rimanere nello stesso governo? Sembrano forze di opposizione ...

Chiusure domenicali dei negozi - intesa Lega-M5s : Dopo un tira e molla andato avanti per mesi, le due forze al governo hanno raggiunto un'intesa sulle Chiusure domenicali dei negozi e il testo che diventerà legge nei prossimi mesi è stato finalmente depositato in Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, primo passo verso il passaggio in Aula, prima alla Camera e successivamente al Senato.Il testo, che subirà inevitabilmente delle modifiche nel percorso verso ...

L’allarme di Visco - irrita Lega-M5s. Ma è sempre braccio di ferro su Tav : Sono trascorsi poco più di quarant'otto ore da quando il premier Giuseppe Conte aveva parlato di condizioni ottimali affinche' il 2019 sia "un anno bellissimo". Sara' anche per questo motivo che la 'gelata' arrivata dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'Assiom Forex non e' stata gradita, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari sia di M5s che della Lega, dalla maggioranza. Nessun commento ufficiale, "riusciremo a non ...

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Consob - Savona? Si profila “switch” concordato tra Lega e M5s : Dopo oltre quattro mesi e mezzo senza presidente, dal 13 settembre scorso, quando Mario Nava presentò le dimissioni, per la Consob si potrebbe profilare la figura di un nuovo 'numero uno'. Il nome di Paolo Savona, attuale ministro delle politiche europee, che ieri ha iniziato a circolare come possibile presidente della Commissione per le Società e la Borsa, oggi è ancora in piedi, non smentito dai vertici della Lega, né da quelli del ...

Tav e Consob - Lega-M5s ai ferri corti nel governo : governo ai ferri corti su Tav e Consob . 'Finchè saremo noi al governo, la Tav non avrà futuro. Sono le peggiori lobby quelle che la vogliono', taglia corto Di Maio che, in campagna elettorale in ...

Tav : Lega rilancia strada referendum - "altrimenti M5s sotto in Aula" : "E' una posizione ideologica, non politica", spiega un 'big' del partito di via Bellerio. Motivo per cui - sottolinea la stessa fonte - è necessario rilanciare la soluzione del referendum. Poi si va ...

Col Pd ci sono stati 14 trimestri di crescita - e poi col governo Lega-M5s tutto si è bloccato? : Come afferma anche Renzi, due trimestri di fila di variazione negativa del Pil sono considerati in economia una 'recessione tecnica'. Non siamo invece al momento in una condizione di 'recessione ...

Lega e M5s litigano su Maria Giovanna Maglie in Rai : Un nuovo argomento di discussione tra Lega e MoVimento 5 Stelle è nato oggi quando si è diffusa la notizia che Maria Giovanna Maglie, da fine febbraio, condurrà la striscia quotidiana di 7 minuti subito dopo il TG1 delle 20. Un ritorno in Rai dopo 15 anni di assenza (anche se è stata spesso ospite dei programmi Rai) in seguito a una vicenda giudiziaria per la quale venne ribattezzata "Lady nota spese". In seguito ottenne l'archiviazione del ...

Landini al Fatto Quotidiano : “Il M5s rischia di fare la stampella della Lega. Il governo si confronti anche con noi” : “In quel paese qui” si manifesta il 9 febbraio. Appena eletto segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella sua prima intervista a un Quotidiano nazionale, oltre a lasciarsi sfuggire l’intercalare ormai famoso (ma solo dopo un’ora di colloquio) mette l’accento sulla scadenza di piazza che sta costruendo insieme a Cisl e Uil. Non solo perché si preannuncia come una grande manifestazione contro il governo (da piazza del Popolo è ...