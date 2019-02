Luigi Di Maio presenta il sito del reddito di cittadinanza | “Giornata di grande orgoglio”

Luigi Di Maio licenzia "Mr. 130 tavoli di crisi" : C'è un ruolo chiave al Ministero dello Sviluppo Economico che è rimasto vuoto. Luigi Di Maio ha deciso di non rinnovare il mandato a Giampiero Castano, per 11 anni e con 8 ministri alla guida della task force di gestione delle crisi aziendali nel dicastero. Legittimo per un Governo scegliere propri uomini nei ruoli chiave, meno normale è che non ci sia un sostituto nella cabina di regia che gestisce 130 tavoli di crisi che ...

Luigi Di Maio contro Fabio Fazio : "Taglio allo stipendio - ecco quando". Lascerà davvero l'Italia? : Al fuoco di fila grillino contro gli stipendi di Fabio Fazio e Bruno Vespa si è aggiunto anche il vicepremier Luigi Di Maio, che da Pomigliano d'Arco ha attaccato ancora una volta i due conduttori: "È finita l'epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all'anno. C

Luigi Di Maio : “Assurdo revocare la scorta a Sandro Ruotolo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la revoca della scorta al giornalista Sandro Ruotolo: "Per me è una cosa assurda, oggi torno a Roma e mi informerò per capire cosa sia successo. "Se non ci sono rischi per Sandro non devo dirlo io ma i tecnici. Allora okay. Ma se invece è stata fatta una scelta imprudente, Ruotolo merita la scorta perché lui è uno di quei giornalisti che si è battuto nella lotta alla camorra".Continua a ...

Matteo Salvini svela "il ricatto di Luigi Di Maio" : perché il governo ora può crollare : "Se pensano di spaventarmi con il sì al processo sulla Diciotti, allora è un ricatto: ma se è così hanno sbagliato proprio destinatario". Matteo Salvini non si lascia intimorire da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle: "Vogliono il ritorno al voto? Io non ho paura, la responsabilità se l'assumeran

Luigi Di Maio : curriculum - età e fidanzata - il profilo del politico : Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle ...

Vittorio Feltri : la Tav va realizzata solo perché Luigi Di Maio la osteggia : Credo di interpretare l'opinione della maggioranza degli italiani: chi se ne frega della Tav? Da anni grillini e affini ci rompono l'anima, e non solo quella, per dire che la ferrovia veloce in questione è inutile e costosa e quindi non va realizzata. Può anche darsi che abbiano ragione, ma a occhio

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Allora finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

Matteo Renzi sbertuccia Luigi Di Maio : "Non chiedo che capisca - ma che almeno...". Lo tratta come un fesso : Scrive al Corriere della Sera, Matteo Renzi, per fare i conti in tasca a Luigi Di Maio e sbertucciarlo. Si parla di recessione e i 5 Stelle hanno dato la colpa dei dati negativi previsti per il 2019 ai governi targati Pd che hanno preceduto quello in carica. Renzi, premier in carica dal 2014 al 2016

Sondaggio Piepoli Demos - Luigi Di Maio superato da Salvini e pure da Giuseppe Conte : la sciagura grillina : Se il governo giallo-verde in generale, guadagna consensi, bene non va per Luigi Di Maio che nel gradimento è superato non solo come noto da Matteo Salvini ma anche da Giuseppe Conte. Ilvo Diamanti riporta i risultati del Sondaggio Demos per Repubblica e spiega che rispetto alle ultimi elezioni del