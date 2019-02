LIVE Sport | DIRETTA lunedì 4 febbraio | Loginov e Joerg vincono nel PGS dei Mondiali | i

LIVE Sport - DIRETTA lunedì 4 febbraio : Travaglia accede al tabellone principale a Sofia - indietro le azzurre nella prova di discesa iridata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questo lunedì 4 febbraio ricca di eventi. Fari puntati sugli Sport invernali. Prendono il via da quest’oggi i Mondiali 2019 ad Are (Svezia) di sci alpino e l’Italia punta subito a mettersi in evidenza nella prima prova cronometra della discesa libera femminile dove la nostra Sofia Goggia, appena tornata dal suo infortunio di inizio stagione, vorrà dimostrare di essere ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : argento mondiale per Visintin e Moioli! Pari tra Roma e Milan - perde l’Inter : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : Conegliano-Novara la Finale della Coppa Italia di volley femminile - Juventus fermata dal Parma - Tamberi quarto all’esordio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

