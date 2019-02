LIVE Pistoia-Milano basket | Serie A 2019 in DIRETTA | l’Olimpia cerca un nuovo assetto

oasport

: ? Live ora: M5S Pistoia Dalla discarica del Cassero #M5S - UnicronPlanetM : ? Live ora: M5S Pistoia Dalla discarica del Cassero #M5S - cigarafterten : Come seguire live Oriora Pistoia – AX Milano - reportpistoia : Santomato Live, i giovani Sgurz “conquistano” il pubblico -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Buonasera e benvenuti alladella sfida tra OriOrae AX Armani Exchange Olimpia, posticipo della diciottesima giornata del campionato diA 2018-di. La formazione di Simone Pianigiani, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un successo nonostante la situazione di emergenza viste le numerose assenze. La squadra toscana invece deve cominciare a vincere qualche partita per continuare ad inseguire la salvezza.La sfida di questa sera è un autentico testacoda, dal momento cheguida con margine la classifica mentrene occupa l’ultima posizione. Diversi comunque i motivi di interesse della partita. Il primo è senza dubbio la risposta che Mike James e compagni dovranno dare per fare fronte alla delicatezza del momento: l’Olimpia infatti è tornata al successo sul campo di Gran Canaria rilanciandosi in ...