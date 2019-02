«L’Isola dei Famosi 2019» | Vitale e la Cipriani abbandonano Il reality sta già

Francesca Cipriani si ritira dalL’Isola dei Famosi 2019 insieme a John Vitale : chi è l’eliminato della terza puntata? : E alla fine la prima puntata un po' noiosa è arrivata. Pochi momenti trash e risate in una serata un po' "stanca" per tutti soprattutto per Francesca Cipriani che si ritira dall'Isola dei Famosi 2019. Dopo la storia degli slip, del vestito che si è alzato e del "tentato omicidio" del Mago Otelma, alla fine la Cipriani ha deciso di lasciare il programma perché lo ha già fatto e questa volta ha voluto tentare un ruolo diverso ma con poco ...

John Vitale abbandona L’Isola dei Famosi - il motivo : “Ho capito la lezione” : John Vitale lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso legato a Barbara D’Urso John Vitale non diventerà un naufrago ufficiale dell’Isola dei Famosi, poiché ha scelto di abbandonare il gioco ancora prima del televoto che lo vedeva scontrarsi con Yuri Rimbaldi. Quest’ultimo ha avuto così l’opportunità di entrare a far parte ufficialmente nel cast senza […] L'articolo John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi, ...

L’Isola dei Famosi - naufraghi : “C’è uno scorpione!”. Alvin interviene : L’Isola dei Famosi, paura tra i naufraghi: “C’è uno scorpione!” E’ successo poco fa durante la diretta: paura tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi per uno scorpione. Durante la diretta di questa sera i concorrenti si sono spaventati urlando “C’è uno scorpione!”. Attimi di panico in palapa e soltanto Stefano Bettarini, nel pieno spirito dell’Isola, ha esclamato “Sono ...

Giorgia Venturini alL’Isola dei Famosi : Giorgia Venturini Giorgia Venturini è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La ragazza è entrata di diritto tra i concorrenti ufficiali dopo aver battuto al televoto l’avversaria Alice Fabbrica. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Giorgia è una “galeotta” insieme a Yuri Rambaldi, John Vitale e Alice Fabbrica - 03 febbraio, terza puntata | Giorgia diventa una ...

Yuri Rambaldi alL’Isola dei Famosi : Yuri Rambaldi Yuri Rambaldi è uno dei concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019. Grazie al ritiro di John Vitale, il ragazzo è entrato di diritto nella rosa dei naufraghi della quattordicesima edizione. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Yuri è un galeotto insieme a Alice Fabbrica, Giorgia Venturini e John Vitale. - 03 febbraio, terza puntata | Yuri diventa un naufrago ufficiale, senza passare ...

Stefano Bettarini alL’Isola dei Famosi : Stefano Bettarini Le spiagge di Cayo Chochinos accolgono Stefano Bettarini: l’ex calciatore è infatti uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 03 febbraio, terza puntata | Stefano entra ufficialmente in gioco In aggiornamento… Chi è Stefano Bettarini Stefano Bettarini nasce a Forlì il 6 febbraio 1972. L’esordio nel calcio avviene nel 1984 quando entra a far parte nelle ...

L’Isola dei Famosi 2019 trasloca alla domenica e riparte dalla scomparsa del Mago Otelma e le accuse a John Vitale : anticipazioni 3 febbraio : Doppia puntata in pochi giorni per L'Isola dei Famosi 2019 che torna su Canale 5 questa sera spostandosi alla domenica sera in questa settimana festivaliera. Con il Festival di Sanremo 2019 alle porte, Mediaset ha deciso di spostare il reality alla domenica e, dagli ascolti di oggi e del 10 febbraio, non dipenderà molto visto che, al momento, Canale 5 ha già annunciato l'arrivo di Non Mentire dal 17. La nuova fiction con Alessandro Preziosi e ...

Stefano Bettarini verso L’Isola dei Famosi : “Simona Ventura? Sì - mi ha tradito” : L’Isola dei Famosi, il matrimonio finito con Simona Ventura, l’addio al calcio e la nuova fiamma, Nicoletta Larini. Ha parlato senza filtri Stefano Bettarini, ospite di Verissimo. Pronto per la nuova esperienza in Honduras come concorrente del reality di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi, l’ex calciatore e personaggio tv ha avuto modo di raccontarsi in una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin negli studi Mediaset. ...

Due nuovi ingressi alL’Isola dei Famosi : Leggi le anticipazioni : Domani sera tornerà L’Isola dei Famosi con il terzo appuntamento (per la prima volta di domenica, dopo i bassi ascolti delle precedenti puntate schierate contro la fiction di Rai Uno, Che Dio Ci Aiuti)... L'articolo Due nuovi ingressi all’Isola Dei Famosi: Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Bettarini vola alL’Isola dei Famosi - le confessioni di Stefano prima della sua partenza per l’Honduras : Stefano Bettarini pronto a partire per l’Honduras, l’ultima intervista del neo naufrago de L’Isola dei Famosi prima della nuova avventura “Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. I miei genitori ormai sono navigati, a proposito della mia partenza per l’Honduras mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto”. Con queste parole Stefano Bettarini si confessa nella puntata ...

L’Isola dei Famosi - Capparoni a Paolo Brosio : “Ti sputo in faccia” : Kaspar Capparoni contro Paolo Brosio all’Isola dei Famosi Ieri è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, e ne sono successe davvero di tutti i colori tra clamorose eliminazioni e infinite polemiche. E poco fa è andato in onda su Canale 5 anche il daytime del reality che ha mostrato ai telespettatori un incredibile fuori onda. Cosa è successo? In pratica ieri sera nella palapa, Kaspar Capparoni, rivolgendosi a Paolo ...