L' Europa bacchetta il governo | In Italia odio contro migranti

Maria Venier bacchetta l’Europa per la questione migranti : è polemica sui social : Mara Venier è finita nella gogna mediatica dopo aver espresso la sua opinione in merito al comportamento dell’Europa sulla gestione degli immigrati. Come spesso accade in questi casi, il popolo del web si è diviso. Alcuni utenti hanno difeso a spada tratta la conduttrice di Domenica In sposandone il pensiero. Altri invece hanno bacchettato in modo piuttosto duro la moglie di Nicola Carraro. Mara Venier lo scorso venerdì è intervenuta nella ...