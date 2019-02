L' Eredità | Diego Fanzaga con la fidanzata in studio Sospetto tra il pubblico | Ma

L'Eredità - Diego 'rubacuori' in tv con la fidanzata. Ironia Twitter : 'Crollo di ascolti' : 'Eredità in televisione su Rai Uno vede ancora Diego Fanzaga sul trono del campione anche se l'insegnante stasera, 4 febbraio 2019, non è riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della ' ...

L'Eredità - Diego il rubacuori in tv con la fidanzata. Ironia Twitter : «Crollo di ascolti» : 'Eredità in televisione su Rai Uno vede ancora Diego Fanzaga sul trono del campione anche se l'insegnante stasera, 4 febbraio 2019, non è riuscito a indovinare la parola chiave nel gioco della ' ...

L’Eredità - ennesima vittoria del concorrente Diego. Ma su Twitter scoppia la polemica : “Che scandalo questo favoritismo” : L’Eredità affaire? Così pare, almeno stando a quanto si mormora sui social. Il campione Diego Fanzaga, ormai in carica da molte puntate, ha vinto il gioco finale della Ghigliottina anche ieri sera, indovinando una parola che, secondo molti utenti Twitter, era troppo facile. La parola da indovinare era “Cardinale” ma i telespettatori che ci hanno azzeccato sono molti anche perché tra le parole che fanno da indizio c’era ...

L'Eredità - il video che scatena i complottisti : Flavio Insinna e il campione Diego - un gesto molto sospetto : C'è grande feeling tra Flavio Insinna e Diego, il campione de L'Eredità ormai da nove puntate del quiz pre-serale in onda su Rai 1. campione al centro di quelli che ora sono diventati violentissimi sospetti: viene davvero favorito? Ciò che è accaduto a La Ghigliottina nella puntata di domenica 3 feb

L'Eredità - Diego vince ancora. Ma su Twitter esplode la polemica contro il campione : Diego si conferma campione della trasmissione tv L'Eredità su Rai Uno ma scoppia la polemica su Twitter. Diego si è portato a casa altri 27.500 euro indovinando la parola...

L’Eredità - Diego vince ancora. Ma su Twitter esplode la polemica : Mai come in questa travagliata stagione le polemiche e i sospetti sul programma ”L’Eredità” erano stati così tanti. Siamo al quiz condotto da Flavio Insinna, campione di share su Rai 1 con il suo pre-serale. Da diversi giorni il campione è il giovane Diego Fanzaga, il quale pare essere assolutamente imbattibile. Nato a Milano, vive a Bologna, è laureato in Lettere ed è un giovane insegnante. Giovanissimo, si laurea campione ...

L'Eredità - polemica furibonda contro il quiz di Flavio Insinna : ecco come ha vinto Diego : Mai come in questa travagliata stagione le polemiche e i sospetti su L'Eredità erano stati così tanti. Siamo al quiz di Flavio Insinna, campione di share su Rai 1 con il suo pre-serale. E a L'Eredità, ormai da molti giorni, si conferma campione il giovane Diego: così è stato anche domenica 3 febbrai

Diego Fanzaga all'Eredità vince altri 27.500 euro - ma su Twitter è bufera : 'Ghigliottina facile' : si conferma campione de e porta a casa altri 27.500 euro indovinando la parola nel gioco della Ghigliottina . Non troppo difficile la combinazione di questa sera, tanto cheegie per far sì che l'amato ...

L'Eredità - Diego vince ancora. Ma su Twitter esplode la polemica contro il campione : Diego si conferma campione della trasmissione tv L'Eredità su Rai Uno e porta a casa altri 27.500 euro indovinando la parola nel gioco della Ghigliottina . Non troppo difficile la combinazione di ...

L'Eredità - il campioncino Diego e l'ultima clamorosa accusa : "Guardatelo bene" - il complotto degli autori : È la nuova stellina de L'Eredità, amatissimo dalle telespettatrici, ma il giovane Diego Fanzaga raccoglie anche i "soliti sospetti" che circondano il quiz preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. Nella puntata di sabato 2 febbraio, constatato il suo dominio, su Twitter iniziano a circolare an

L'Eredità - il campioncino Diego e l'ultima clamorosa accusa : 'Guardatelo bene' - il complotto degli autori : È la nuova stellina de L'Eredità , amatissimo dalle telespettatrici, ma il giovane Diego Fanzaga raccoglie anche i 'soliti sospetti' che circondano il quiz preserale di Raiuno condotto da Flavio ...

Tutti pazzi per Diego Fanzaga - il nuovo campione de «L’Eredità» : L'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaL'Eredità: Diego FanzagaSorriso rassicurante, sguardo da bravo ragazzo e voce garbata, che ispira gentilezza. Potrebbero essere queste le armi vincenti di Diego Fanzaga, il giovane campione dell’Eredità che sta facendo impazzire il pubblico femminile nelle ultime sere. Il ...

L'Eredità - la fan impazzisce per il campione Diego? Finisce in disgrazia : cosa si scopre su di lui : A L'Eredità di Flavio Insinna c'è un campionissimo, uno di quelli che non si vedevano da tempo. Si tratta di Diego Fanzaga, il quale pare essere assolutamente imbattibile. Nato a Milano, vive a Bologna, è laureato in Lettere ed è un giovane insegnante. Giovanissimo, sai laurea campione ormai da pare

L'Eredità - tutte pazze per il campione Diego : ecco cosa si scopre sul suo conto : Da diverso tempo a L'Eredità non capitava un campione come Diego in grado di far appassionare gli spettatori per il suo talento, la simpatia e per quel 'quid' in più che lo sta letteralmente facendo ...