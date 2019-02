L'emergenza rifiuti a Roma fa litigare Zingaretti e Raggi : La presentazione delle linee guida del nuovo piano regionale del Lazio sui rifiuti, che arriva a 7 anni di distanza dall'approvazione del precedente, ha riacceso la contesa tra la Regione a guida Pd e il Campidoglio a 5 Stelle in materia di smaltimento dell'immondizia. Una disputa che si trascina da due anni e mezzo e si alimenta a colpi di dichiarazioni polemiche, malintesi e forzature che nella sostanza non spostano di un millimetro la ...

Rifiuti : emergenza Palermo - associazioni datoriali chiedono incontro a sindaco e Rap : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Un incontro urgente con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’amministratore unico della Rap Giuseppe Norata per discutere della "grave situazione in cui versa il sistema di raccolta dei Rifiuti in città e delle ormai inaccettabili criticità inerenti il mal gestito

Aurigemma : manifestazione davanti Ama per risolvere emergenza rifiuti : Roma – “La manifestazione di oggi dinanzi alla sede di Ama e’ servita per presentare le nostre proposte al fine di risolvere l’emergenza rifiuti a Roma. Per troppo tempo Zingaretti e Raggi si sono rimpallati responsabilita’ e competenze, senza pensare all’interesse pubblico, soprattutto ai cittadini della capitale. La Regione e’ priva di un piano rifiuti e il Comune continua a non decidere sugli ...

emergenza rifiuti a Roma - l’ordine dei medici : “stiamo cercando di sensibilizzare le istituzioni prima che scoppino gravi problemi” : Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Riguardo l’Emergenza rifiuti a Roma. “Oltre ad essere un fatto politico è un fatto di salute pubblica. Ci sono topi, gabbiani che rompono le buste dei rifiuti e li disperdono nell’ambiente. E’ una ...

emergenza rifiuti a Roma - i presidi scrivono alla Raggi : "Così le scuole non riaprono" : "C'è un problema sanitario", scrivono i dirigenti in una lettera al Campidoglio. Il vicepremier garantisce "massimo supporto" per fare rientrare la situazione dopo l'incendio di uno degliimpianti fondamentali della citta'.

emergenza rifiuti a Roma - Mazzocca : “Aiuto dall’Abruzzo ma solo per il trattamento” : Un Sì condizionato alla proroga di 1anno per il solo trattamento ed esclusione dello smaltimento. E’quanto annunciato nel pomeriggio dal Sottosegretario Regionale MarioMazzocca relativamente alla situazione di Emergenza rifiuti cheaffligge Roma Capitale e alla possibilità di aiuti dall’Abruzzo: “LaGiunta Regionale, nell’odierna seduta, ha deliberato la proroga deitermini temporali al 31/12/2019 dell’accordo ...

Palermo - è emergenza rifiuti. Incendiati nella notte i cassonetti : Non è mancatala la polemica politica, con la sua esplosività. 'La città di Palermo è sommersa dai rifiuti ed è scoppiata la protesta in Consiglio comunale , ma l'unica vera forma di protesta, degna ...

emergenza rifiuti - il Campidoglio attacca Ama : «Ora il piano straordinario» : La spazzatura invade le strade della Capitale e il Campidoglio va in pressing su Ama chiedendo, con un attacco dei consiglieri grillini, un piano straordinario per ripulire la città. «Ama deve mettere ...

De Priamo (FDI) : emergenza rifiutia Roma - Raggi riferisca in Campidoglio : Roma – “Quanto sta accadendo in queste ore dove in diversi quadranti della citta’, Centocelle, Montesacro, Prati e Tor Sapienza, dove sono stati appiccati incendi dolosi e’ preoccupante. Cassonetti ricoperti dai rifiuti e incendiati, i servizi di spazzamento e raccolta a rilento, la Capitale affoga e la stampa internazionale ci irride come ha titolato il New York Times parlando di ‘Roma in rovina’ ...

Rifiuti - a Roma è emergenza : il giallo dei cassonetti bruciati : Una serie di strani roghi sta dando il colpo finale a una città già agonizzante sul fronte della raccolta dei Rifiuti. Prima, l'11 dicembre, è bruciato l'impianto di...

Roma - emergenza rifiuti dopo Natale : cassonetti pieni e anche alcuni casi di roghi. Ama : “2mila operatori in azione” : L’emergenza era stata annunciata e le criticità si sono materializzate. A Roma dopo Natale l’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, è chiamata a un’accelerazione per fare fronte all’sos rifiuti. Difficoltà nella raccolta rifiuti si registrano a macchia di leopardo in tutta la Capitale. E immagini di cassonetti stracolmi e sacchetti in strada rimbalzano sul web. alcuni sono stati dati alle fiamme dal centro alla periferia. ...

emergenza rifiuti - Piunti chiede alla Provincia di utilizzare le discariche di Relluce e Geta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Il sindaco Piunti chiede al presidente della Provincia Sergio Fabiani e all'Ata di autorizzare, in via emergenziale, "gli abbancamenti dei rifiuti urbani trattati nelle ...

Roma - emergenza rifiuti a Natale e in periferia : protesta in piazza Venezia : protesta nella notte tra 23 e 24 dicembre a piazza Venezia del Collettivo militant. «Da mesi - scrivono gli attivisti che hanno sistemato sacchi della spazzatura davanti all'albero di Natale del ...

Rifiuti - Ministro Costa : “Nessuna emergenza a Roma - la soluzione c’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...