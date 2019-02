Le promesse di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 in 10 punti | duetti con ospiti | niente

optimaitalia

: Le promesse di @ClaudioBaglioni per #Sanremo2019 in 10 punti: duetti con ospiti, niente politica e il ritorno di… - OptiMagazine : Le promesse di @ClaudioBaglioni per #Sanremo2019 in 10 punti: duetti con ospiti, niente politica e il ritorno di… - MagninRiccardo : @borghi_claudio @AlbertoBagnai 'Quante promesse furono violate e vanificate dalla slealtà dei principi, e chi megli… - FilippoRe : @_DAGOSPIA_ Non Ditelo in particolare a @borghi_claudio e @AlbertoBagnai, anche se delle loro belle promesse finora… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Alla vigilia del debutto ledipersi riassumono in un Festival della Canzone Italiana improntato a tre parole chiave: armonia, varietà e italianità. Il direttore artistico della kermesse - che quest'anno ha scelto di ribattezzarsi "dirottatore" anziché "dittatore" come infelicemente aveva fatto lo scorso anno - prova a fare slalom tra le polemiche di queste settimane, dal suo intervento sui migranti al tema dell'enorme ed evidente conflitto di interessi di cui è portatore (ribattezzato dalla direttrice di Rai1 Teresa come "filiera amicale" che fa da valore aggiunto) e spiegare in che direzione vuole condurre il suobis in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai1.Come sempre, da musicista e cantautore, il focus è sulle canzoni in gara, stavolta senza eliminazioni nella competizione per favorire un clima di sereno confronto tra i brani, mentre ...