Ultime notizie Roma del 03-02-2019 ore 20 : 10 : in apertura si torna sulla A22 del Brennero perché dopo i Disagi causati dalla neve il ministro Toninelli annuncia un'infezione per verificare che il concessionario abbia garantito adeguatamente la sicurezza e ritorno ad una gestione totalmente pubblica più conveniente visto che la concessione scaduta e deve essere rinnovata

Le notizie di scienza della settimana : Ominidi dell’Altai, sonnolenza contro le infezioni, il compleanno della tavola periodica, un robot che gioca a jenga. L’attualità scientifica della settimana. Leggi

Ultime notizie Roma del 03-02-2019 ore 12 : 10 : riaperta autobrennero In entrambe le direzioni anche se si registrano ancora rallentamenti percorribile il tratto Bolzano Vipiteno su tutte le carreggiate la situazione non è ancora tornata alla normalità Anche perché in Alto Adige neve ancora la circolazione a causa della notevole presenza di neve è possibile contro te le dotazioni invernali adeguate

Ultime notizie Roma del 02-02-2019 ore 17 : 10 : BPER Genzano in Alto Adige Auto Brennero chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per tir bloccati 12 km di coda anche il seguito strada difficoltà a raggiungere i mezzi fermi a pellet automobilisti bloccati da ieri sera non abbiamo né cibo né acqua nessun ferito per una valanga vicino al confine dov'è l'autostrada è stata

Ultime notizie Roma del 02-02-2019 ore 16 : 10 : critiche al governo dal numero 1 di bankitalia Visco secondo il quale i rischi sul Pil del 2019 sono in parte di origine estera ma riflettono fortemente delle debolezze del nostro paese e incontro con Bruxelles sulla manovra economica pesato sulla domanda interna e sullo spread secondo bankitalia restano le incertezze sulla

Ultime notizie Roma del 02-02-2019 ore 15 : 10 : House neve in Alto Adige il tratto di autostrada A22 del Brennero 3 chiusa il Brennero in direzione nord est ha chiuso il traffico da stamani intorno alle 8:00 chiusura temporanea era già stata effettuata dal autobrennero ieri in giornata nel traffico vicino al confine di Stato per far defluire i mezzi pesanti una valanga investito l'Autostrada del

Ultime notizie Roma del 02-02-2019 ore 14 : 10 : l'aeroporto internazionale di Brisbane in Australia è stato evacuato dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo armato di coltello lo riferisce la BBC La polizia ha sparato sospetto attentatore secondo il quotidiano Taviano pirnau ed ha dichiarato l'incidente rientrato stando alla ricostruzione L'uomo camminava