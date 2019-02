Le caratteristiche essenziali del ricorso scuola innanzi al giudice del lavoro

scuolainforma

(Di lunedì 4 febbraio 2019) A cura dello Studio Legale Esposito/SantonicolaGentili docenti ed operatori scolastici,A seguito delle numerose richieste, giunte con email all’indirizzo segreteriasantonicola@lex.com, lo studio legale SANTONICOLA AND PARTNERS illustra sinteticamente cosa vuol dire intraprendere un’azione giudiziaria al cospetto della Magistratura delCHI DECIDE LA CAUSA, UNA SINGOLA PERSONA O IL COLLEGIO GIUDICANTE? La vertenza scolastica (per l’abilitazione, l’inserimento nella fascia di insegnamento superiore, la stabilizzazione lavorativa, il risarcimento o altro) è definita, in primo grado, da un singolo magistrato; SULLA BASE DI QUALE CRITERIO L’AVVOCATO SCEGLIE ILDELLO SPECIFICO TERRITORIO? L’individuazione del magistrato, territorialmente competente, dipende dalla sede di ultimo servizio statale allegata dal ricorrente ...