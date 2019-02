Lavoro e giovani | la situazione dopo il diploma | stipendi miseri e tanti disoccupati

Perché i giovani fanno fatica a trovare Lavoro in Italia : Il lavoro c’è, mancano le competenze si dice spesso. Ma è davvero così semplice? La situazione è più complessa e dipende da vari fattori tra cui la taglia dimensionale delle imprese Italiane, la scarsa presenza di grandi aziende, il nodo delle retribuzioni e l’insufficiente collegamento formazione-lavoro...

Perchè i giovani fanno fatica a trovare Lavoro in Italia : E a 20 anni dal titolo, un laureato in economia può arrivare a guadagnare il 120% in più di un collega delle scienze umane». Certo, aggiunge Anelli, «si tratta di settori dove la 'trasferibilità' ...

Lavoro : in Veneto 25 mila iscrizioni a 'Garanzia Giovani' nel 2018 : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Sono circa 25 mila i giovani che ogni anno si rivolgono a Garanzia Giovani Veneto per poter usufruire dei servizi previsti, tra orientamento, formazione e tirocinio, o per beneficiare degli incentivi all’assunzione riservati ai giovani iscritti al Programma. È quanto em

Quando il Lavoro è un miraggio : a un anno dal diploma a spasso due giovani su tre : Secondo il Rapporto 2019 di Almadiploma soltanto il 35,5% dei diplomati ha trovato un'occupazione un anno dopo la Maturità...

Così i giovani si inventano il Lavoro - anche dove non c’è : Stefano CaccavariRoberta CarusoCaterina CeraudoCarlo GalloAngelo VentimigliaOltre 180mila giovani hanno lasciato la Calabria negli ultimi quindici anni: è quanto emerge dal rapporto annuale sull’economia di Demoskopica per la BCC Mediocrati. La perdita di capitale umano è essenzialmente ascrivibile ai movimenti verso il Centro Nord e, in misura minore, alle migrazioni verso l’estero in quanto la regione è maglia nera di giovani che non lavorano ...

Antonella Clerici : “Ho deciso di vivere immersa nel verde. Lo dico spesso che per trovare Lavoro i giovani devo darsi all’agricoltura” : “Voglio andare a vivere in campagna“, cantava Toto Cutugno e questo desiderio è diventato presto realtà per Antonella Clerici. Dopo quasi trent’anni ha detto addio a Roma per trasferirsi a Arquata Scrivia, un comune piemontese di 6 mila abitanti tra Genova e Alessandria. “Questo posto – la mia casa immersa nel verde – è meraviglioso. Io qui sto benissimo. Sono una provinciale e per me vivere qui è un ritorno ...

SPILLO/ Se gli Uomini di Davos scoprono il Modello Lombardia per il Lavoro ai giovani : Tra i servizi dal World Economic Forum di Davos, sulla stampa è arrivato anche un elogio alle politiche attive del lavoro della Lombardia

Bankitalia - Panetta : Lavoro ai giovani e aiuti alle banche piccole : La minore offerta di prestiti, se protratta nel tempo può rappresentare un freno allo sviluppo dell'economia italiana , caratterizzata dall'ampia presenza di piccole imprese. Per evitare che ciò ...

Bankitalia : tornare crescere ritmi sostenuti - serve Lavoro giovani : Roma, 26 gen., askanews, - L'economia italiana 'ha bisogno di tornare a crescere a ritmi sostenuti. Soltanto lo sviluppo può generare le risorse necessarie per contrastare le diseguaglianze e alleviare le difficoltà in cui ...

ITS - la scuola che dà Lavoro ai giovani : In un periodo difficile per l'economia e l'occupazione, in particolare quella giovanile, abbiamo guardato avanti e investito in questo progetto che ha dato e continuerà a dare un'opportunità ai ...

Lavoro : i giovani attratti dai grandi brand italiani : ... che nel periodo a cavallo tra maggio e giugno cercava aspiranti impiegati e assistenti ai programmi, elemento che conferma l'interesse costante degli italiani per il mondo dello spettacolo; in terza ...

Coldiretti : Lavoro negato a 23mila giovani nei campi : Mentre importanti risorse nazionali sono state stanziate con il reddito di cittadinanza per accompagnare le nuove generazioni al lavoro, viene spento il sogno di diventare agricoltori di 23mila giovani che si sono visti respingere dalle Regioni il progetto di insediamento nelle campagne previsto dai piani di sviluppo rurale (Psr) finanziati dall’Unione Europea. È quanto denuncia la Coldiretti nello studio su “I giovani italiani che creano ...

I giovani italiani che creano Lavoro - Coldiretti : le nuove generazioni “se lo inventano” : Non solo reddito di cittadinanza, le nuove generazioni in Italia sono una realtà da primato nell’inventarsi il lavoro con 560mila imprese condotte da under 35 che collocano il Belpaese ai vertici dell’Unione Europea in termini di numero di giovani imprenditori. È quanto emerge dallo studio su “I giovani italiani che creano lavoro” presentato in occasione dell’Assemblea giovani Impresa della Coldiretti con centinaia di ragazzi e ragazze, ...