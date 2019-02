L' annunciato ritiro italiano dall' Afghanistan e i rischi dell' improvvisazione

Afghanistan - la Trenta frena : "Mai annunciato ritiro truppe" : Elisabetta Trenta fa marcia indietro. O almeno arretra un po'. Sull'addio dell'Italia all' Afghanistan , dopo le voci trapelate nei giorni scorsi e lo "scontro" tra dicasteri, il ministro della Difesa precisa il suo pensiero sulla missione militare italiana."Non ho mai annunciato il ritiro dall' Afghanistan , ma una fase di pianificazione che prevedesse anche ritiro . Il ritiro non potrei mai deciderlo io, lo decide il Parlamento", dice la Trenta a ...

Shock nel mondo del tennis - Andy Murray ha annunciato il ritiro! : E' un giorno triste per il tennis e per lo sport in generale. Andy Murray, tre volte campione Slam ed ex numero 1 del mondo, ha annunciato...