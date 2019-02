L’allenatore del giorno – Roberto Cevoli | esonero con la Reggina

Duello Sarri-Hazard - L’allenatore del Chelsea schietto : “se vuole andare via - penso che debba farlo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato del giocatore belga, sottolineando che non intende trattenerlo nel caso in cui voglia andar via Il rapporto tra Maurizio Sarri ed Eden Hazard non è mai stato così elettrico, raggiungendo i minimi storici da quando l’allenatore italiano si è seduto sulla panchina del Chelsea. LaPresse/PA L’interesse del Real Madrid e la difficile convivenza con il manager ex Napoli stanno facendo il ...

La testata delL’allenatore della Lucchese è in home sul Guardian : Cinque mesi di squalifica Ha fatto il giro del mondo la storia di Giancarlo Favarin l’allenatore della Lucchese squalificato 5 mesi per aver colpito il vice allenatore dell’Alessandria, a sua volta sospeso per due giornate. Il tutto al termine del pareggio (2-2) tra le due squadre disputata domenica. La storia è sull’home page sportiva del Guardian così come su altre pagine di informazione straniere. Il comunicato della ...

Bologna - c’è l’accordo con Mihajlovic : accolte (quasi) tutte le richieste delL’allenatore serbo : Il club rossoblù ha deciso di affidare la squadra al serbo, che prenderà dunque il posto di Pippo Inzaghi Il Bologna cambia, affidando la propria panchina a Sinisa Mihajlovic. Mancano solo gli annunci dell’esonero di Inzaghi e dell’arrivo del serbo, ma tutti i pezzi del puzzle sono ormai prossimi ad andare al proprio posto. Intesa totale con l’ex Torino, che firmerà un contratto di sei mesi con opzione di un anno in caso ...

Bologna - Mihajlovic ha qualcosa in… serbo : esordio a San Siro contro l’Inter - dal suo passato riparte la carriera delL’allenatore : Svolta in casa casa Bologna,è una situazione delicatissima per i rossoblu che devono fare i conti con una situazione delicatissima di classifica. Ma facciamo un passo indietro, in estate i primi contatti tra Filippo Inzaghi ed il club rossoblu, SuperPippo aveva appena concluso una stagione entusiasmante sulla panchina del Venezia sfiorando anche la storica promozione in massima categoria. Il Bologna decide di affidare la panchina al ...

Lucchese-Alessandria - episodio di violenza delL’allenatore : il duro commento di Ghirelli : “La tensione della gara, l’incertezza del risultato e neppure eventuali diverbi possono in alcun modo giustificare la sconsiderata violenza del gesto dell’allenatore della Lucchese nei confronti del membro dello staff dell’Alessandria al termine della gara che vedeva le due società contrapposte”. Sono le dure dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sull’episodio durante ...

Marcello Lippi non è più L’allenatore della nazionale cinese : Marcello Lippi ha lasciato l’incarico di allenatore della nazionale maschile cinese di calcio. La decisione è stata annunciata dallo stesso Lippi al termine della sconfitta per 3 a 0 subita contro l’Iran nei quarti di finale della Coppa d’Asia, giocata

Con chi è fidanzata Viktorija Mihajlovic? Matteo Tomassini - lo sciatore che ha fatto breccia nel cuore della figlia delL’allenatore serbo [GALLERY] : Viktorjia Mihajlovic all’Isola dei famosi: la primogenita di Sinisa Mihajlovic fidanzata con lo sportivo Matteo Tomassini Non si fa altro che parlare della bellezza di Viktorjia e Virginia Mihajlovic, le figlie dell’allenatore ed ex calciatore serbo, che partecipano all’edizione 2019 dell’Isola dei famosi. Sulla loro vita privata non si sa moltissimo, in particolar modo della primogenita che per molti è definita ...

Le notizie del giorno – La clamorosa reazione delL’allenatore Gattuso : Le notizie del giorno – Tensione altissima in casa Milan dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus, i rossoneri non sono riusciti a conquistare in trofeo ed in più hanno dovuto fare i conti con il caso Higuain e con la cessione del Pipita al Chelsea ormai imminente. Nel frattempo ultime ore caldissime, Gattuso al rientro in Italia è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo e ha reagito nei ...

Cori razzisti - la proposta delL’allenatore Fabio Capello : “I giocatori dovrebbero sedersi in campo, senza per questo subire delle sanzioni: cosi’ si aiuterebbe il pubblico sano e quelli che fanno i buu potrebbero smettere e vergognarsi di quello che stanno facendo”. E’ la possibile soluzione da parte dell’allenatore Fabio Capello, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1 che commenta così il problema dei Cori razzisti. “L’Italia – ...

Milan - la sorprendente statistica delL’allenatore Gattuso : La stagione fino al momento del Milan non è stata di certo entusiasmante, nel mirino è finito anche l’allenatore Gennaro Gattuso, considerando però le statistiche emerge una situazione sorprendente. L’attuale tecnico rossonero è il migliore tra gli ultimi cinque tecnici del Milan, la comunicazione è arrivata dalla società di elaborazione dei dati sportivi Opta sulla pagina Twitter ufficiale. I numeri parlano chiaro, dal suo ...

Allegri ed Ambra si sono già sposati? L’allenatore della Juventus e l’attrice con la fede al dito [GALLERY] : Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini si sono già sposati? Le foto che incastrano l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini potrebbero essersi già sposati. Beffando tutti, in gran segreto, l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana avrebbero celebrato il loto matrimonio prima del previsto, viste le fedi spuntate al dito di entrambi subito dopo le feste. Il ...

Valverde - L’allenatore del Barcellona si sbilancia sul futuro : “Ho un contratto con il Barcellona e c’è una buona sintonia con il club”. Sono le importanti dichiarazioni tecnico dei blaugrana, Ernesto Valverde, alla vigilia della gara di campionato col Getafe. “Alla fine della stagione ne riparliamo e dobbiamo decidere, ma siamo pronti per prolungare. Non siamo nemmeno a metà stagione, ma c’è sempre stata una buona armonia. Se perdi una partita, è ovvio che hai subito una ...

Boca - si presenta Alfaro : il ‘grido di battaglia’ delL’allenatore : “Qui non c’è purgatorio “Acá no hay Purgatorio, è il Paradiso o l’Inferno, e vincere è l’obiettivo!”: è il grido di battaglia di Gustavo Alfaro, 56 anni, nuovo allenatore del Boca Juniors, il successore di Guillermo Barros Schelotto si è presentato in conferenza stampa, l’obiettivo è quello di raggiungere il successo in una società “molto difficile e molto bella, dove arrivo con orgoglio ed ...

Klopp senza freni : balli scatenati per L’allenatore del Liverpool nella notte di San Silvestro [VIDEO] : Klopp scatenato nella notte di San Silvestro: i balli dell’allenatore del Liverpool per dire addio al 2018 Anche gli allenatori sanno divertirsi: solitamente coloro che guidano le squadre di calcio più importanti del mondo del pallone, vivono di critiche e polemiche, sempre pronti a dimostrare ciò di cui sono capaci, concentrati al 100% sul loro lavoro, ma meritano anche loro di godersi qualche momento di divertimento, lontano dai ...