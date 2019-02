L' allarme dei costruttori | A Roma crisi mai vista

Napoli - allarme furti e scippi a Materdei. I residenti : 'Siamo abbandonati' : Cinque rapine in poco più di un mese, tre auto e una quindicina di scooter rubati. E' il preoccupante bilancio che si registra nel quartiere di Materdei, alle prese con un vero e proprio 'assedio' da ...

Francoforte - allarme bomba : evacuate 500 persone alla stazione dei treni : Oltre 500 persone sono state evacuate dalla stazione dei treni di Francoforte per sospetto allarme bomba. (immagine d’archivio) L'articolo Francoforte, allarme bomba: evacuate 500 persone alla stazione dei treni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - l'allarme dei servizi segreti : "Gli scafisti cercano la strage" : Procurare allarme per spingere l"opinione pubblica verso determinate posizioni, spesso suffragate da emozioni e sentimenti che suscitano determinate notizie. Si tratta di un trucco che, chiunque ha interesse nel gestire una certa situazione, applica spesso senza scrupoli. Succede così a livello politico, a livello diplomatico ma purtroppo, lungo le rotte del Mediterraneo, questo accade anche sulla pelle di centinaia di persone e dunque di vite ...

L'allarme dei medici : "Con la quota 100 si rischiano migliaia di uscite dagli ospedali" : Tremano le Regioni, le Asl, i sindacati. La quota 100 rischia di svuotare le corsie italiane in un colpo solo, cioè di concentrare in un breve lasso di tempo le uscite di una categoria di lavoratori ...

Buche a Roma - record di risarcimenti - allarme dei revisori dei conti : Tredici milioni di euro per ripagare cerchioni saltati sulle consolari come tappi di spumante, paraurti ammaccati, semiassi informi e un?infinità di gomme squarciate dalle trappole...

Il mistero dei gamberetti sulla spiaggia a Ischia. L'allarme dei biologi : "Non mangiateli" : Migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno, Ischia,. Un mistero. È scattato così L'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di ...

La Sicilia si impoverisce e invecchia e i ragazzi fuggono. L'allarme dei vescovi siciliani : 'In questo ultimo decennio si è assistito e si continua ad assistere a una crisi generazionale che vede la Sicilia sempre più povera e vecchia. I giovani guardano la nostra terra come luogo di non ...

Scuole insicure - l'allarme dei presidi : "Rischi per otto milioni di studenti" : L'appello ai ministri Bussetti e Salvini dell'Associazione nazionale dei dirigenti scolastici. "Una situazione non più rinviabile". Ogni anno 44 crolli, un istituto su quattro con manutenzione inadeguata, e norme antincendio ancora disattese

68enne trovato morto nella sua abitazione dopo l'allarme dei vicini : Teramo - Il corpo senza vita di Luigi Roberto Biagiotti, 68 anni di Silvi, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione. L’uomo era scomparso da giorni (29 dicembre), suscitando la preoccupazione dei vicini che nelle scorse ore hanno dato l’allarme a carabinieri e 118. Una squadra dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi si è occupata di aprire la porta del suo appartamento, dove militari e sanitari non hanno potuto fare altro ...

Rifiuti. L'allarme dei medici : 'Problema sanitario' : Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista dei cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovino spesso bivacco attorno a questi monumenti di ...

Etna - l'allarme dei vulcanologi : "Eruzione finita troppo presto - ancora tanta energia sotto la montagna" : L’eruzione iniziata il 24 dicembre sull'Etna si è quasi esaurita. Ma secondo i vilcanologi, l'allarme è tutt'altro che superato. E il terremoto che ha colpito le pendici del vulcano nella notte tra Natale e Santo Stefano è un segnale preoccupante. "Perchè il vulcano ha ancora tanta energia sotto, ch

NBA - Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L'esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all'inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a ...

