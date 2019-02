“La mia dentiera…” Michelle Hunziker e quella ‘voce’ sui denti falsi Ora parla lei

“La lingua meridionale è superiore” - l’appello rivolto all’Accademia della Crusca è tutto da ridere : “Escilo” : Il comico palermitano Roberto Lipari ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui si rivolge direttamente all’Accademia della Crusca, dopo la querelle nata qualche giorno fa sulle espressioni con verbi intransitivi usati in modo transitivo. “Vi dimostro che la nostra lingua, il meridionale, è superiore alla vostra” esordisce il comico, che poi elenca una serie di punti a vantaggio delle espressioni meridionali ...

MotoGp – I cambiamenti danno fiducia a Vinales - Maverick sorridente a Giacarta : “La mia motivazione? Battere Valentino” : Un 2019 di cambiamenti per la Yamaha e Maverick Vinales: le parole dello spagnolo dalla presentazione ufficiale del team a Giacarta E’ stata presentato a Giacarta il Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di indossare la nuova tuta e salire in sella alla nuova M1, i piloti sono stati ...

Beta Talassemia - il primo paziente : “La terapia genica mi ha cambiato la vita. La fiaba che ti raccontano da bambino” : “Grazie alla terapia genica la mia vita è cambiata in meglio. Per me è stata come una fiaba, qualcosa che ti raccontano fin da bambino e che all’improvviso vede te come principale personaggio protagonista. Il miglioramento effettivo, quei momenti in cui inizi a vedere che racconti e speranze iniziano a trasformarsi in benefici riscontrabili giorno dopo giorno, è qualcosa di straordinario”. Così Carlo Dettori, nato a Sassari, ingegnere, ha ...

Lindsey Vonn si ritira dopo i Mondiali di Are : “La decisione più difficile della mia vita” : Lo campionessa statunitense di sci, Lindsey Vonn, ha annunciato con queste parole, dal suo profilo Instagram, il ritiro dalle gare dopo i Mondiali di Aare.Continua a leggere

Nuovi episodi di Montalbano - Luca Zingaretti sulla polemica migranti : “La mia posizione? Non la dico - sono solo un attore” : Vent'anni e non sentirli: i Nuovi episodi di Montalbano sbarcano su Rai1 da febbraio e celebrano un anniversario molto speciale. La serie con protagonista Luca Zingaretti è diventata un vero fenomeno culturale in tutto il mondo. Durante la conferenza stampa di presentazione, Eleonora Andreatta di Rai Fiction ha elogiato il successo di Montalbano, dagli ascolti record in Italia (lo scorso anno ha toccato punte di 11 milioni di spettatori) e ...

Mario Cipollini : “La mia idea per fare risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

Alpha si presenta nel nuovo trailer di The Walking Dead 9 : “La tua gente ha ucciso la mia - ci saranno degli scontri” : A dieci giorni dal ritorno di The Walking Dead 9 i trailer e le nuovo foto della seconda parte di stagione non fanno altro che incuriosire i fan. Il pubblico rimasto fedele alla serie nonostante gli ultimi scivoloni e la noia a cui ci ha costretto negli ultimi due anni (tranne qualche colpo di scena), dovrà fare i conti con i nuovi arrivati, i Sussurratori, un altro gruppo di superstiti che ha messo da parte le emozioni, i nomi e i legami ...

L’Isola dei Famosi - Paolo Brosio : “La mia vita sconvolta quando…” : Isola dei Famosi 2019: la triste confessione di Paolo Brosio prima di partire per il reality Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTv appena uscito in edicola Paolo Brosio prima di partire per L’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, lo ricordiamo, è iniziato giovedì scorso e, proprio prima di volare in Honduras, Paolo Brosio si è raccontato a cuore aperto ...

Carlo Cottarelli : “La mia trasmissione preferita? Ballando con le stelle”. E Milly Carlucci lo invita : “Fonte certa che non posso rivelare mi ha detto che lei ha una trasmissione nel cuore che non si chiama Tagadà“, dice la conduttrice Tiziana Panella rivolgendosi all’ospite Carlo Cottarelli. L’economista a cui il Presidente Mattarella aveva conferito l’incarico per la formazione di un governo tecnico provvisorio lo scorso maggio, dopo la sua rinuncia si erano aperte le porte per l’arrivo di Giuseppe ...

Diciotti - i timori di Conte : il governo traballa. Poi lo scatto : “La responsabilità politica è mia” : «Il governo traballa». Prima di partire per il vertice Med7 a Cipro, il premier Giuseppe Conte sintetizzava così la sua preoccupazione. Per evitare che crolli è necessario votare no all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Tanti i terreni scivolosi. Tav, autonomie per le Regioni, Venezuela, ritiro delle nostre truppe dall’Afghanistan e...

Sea Watch - Zampa (Pd) : “La mia legge vieta il respingimento dei minori non accompagnati. Salvini la sta violando” : L’articolo 3 della la legge 47/2017 recita: “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. Per questo motivo il governo italiano dovrebbe far sbarcare immediatamente i minori non accompagnati che sono a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca ferma a un miglio dalle coste siracusane. “La mia legge è stata profetica e in particolare l’articolo 3 parla chiaro: ...

Fabrizio Corona : “La mia migliore amica mi portava in comunità ragazze per fare sesso. Così ho conosciuto Le Donatella” : La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è finita da un pezzo ma solo ora escono alcuni particolari sul loro primo incontro, fino a oggi rimasti segreti. A svelarli è lo stesso Corona nel suo libro “Non mi avete fatto niente”: “Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica“, si legge. “Lei mi porta una ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La mia Yamaha sarà un po’ interista. Se Bagnaia e Morbidelli mi battono un po’ mi irrita…” : La soglia dei 40 anni è ormai pRossima per Valentino Rossi e il campione di Tavullia è pronto per un’altra avventura nella classe regina del Motomondiale. Nella sua 23esima annata nel mondo delle due ruote (la 19esima nella massima cilindrata) Rossi vuol dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione. Di questo ed altro ha parlato il nove volte iridato nella trasmissione Rai ‘Che tempo che fa‘, condotta da Fabio ...

Sci alpino - Sofia Goggia non si accontenta : “La mia prestazione non mi ha soddisfatta appieno” : Nonostante il secondo posto in discesa a Garmisch, l’azzurra svela un pizzico di insoddisfazione Due gare, due podi. Uno dietro l’altro. Sofia Goggia non poteva immaginare un rientro migliore dopo l’infortunio rimediato durante la preparazione che l’ha costretta a fare da spettatrice per i primi tre mesi di Coppa del mondo. AFP/LaPresse A Garmisch la bergamasca compie un altro capolavoro, dopo il secondo posto in ...