Juventus, Douglas Costa coinvolto in un incidente d’auto

lanotiziasportiva

: #Juventus, le ultime sugli infortuni di #DouglasCosta e #Bernardeschi ? - DiMarzio : #Juventus, le ultime sugli infortuni di #DouglasCosta e #Bernardeschi ? - Gazzetta_it : #Juve incidente in autostrada per #DouglasCosta Auto distrutta, il giocatore sta bene - LaStampa : Santhià, lieve incidente per il calciatore della Juventus Douglas Costa -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Nuove noie in casa. In mattinataè rimastoin unstradale.Spavento a Torino, sponda bianconera. Nella mattinata di oggi, lunedì 4 febbraio 2019,è rimasto vittima di unstradale. Come riportato su La Sesia, sul tratto di autostrada tra Livorno Ferraris e Santhià,è rimastoin unstradale anche se sono ancora da chiarire le dinamiche. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco del comando di Vercelli e il personale sanitario della Croce Blu.Più dettagliata La Stampa che riferisce di unCost che non ha avuto bisogno di cure. Il calciatore era al volante della Jeep Cherokee e anche se non è ancora chiara la dinamica, nell’è rimastoanche un uomo di 47 anni al volante di una Fiat Punto. L’uomo è stato trasportato in codice giallo ...