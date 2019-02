Juan Guaidò riconosciuto da Londra | Vienna | Madrid | Parigi e Berlino

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Juan Guaidò come Presidente del Venezuela : Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi ...

I paesi europei che stanno riconoscendo Juan Guaidó come presidente del Venezuela : Da stamattina Spagna, Francia, Regno Unito e Svezia, e si attendono a breve anche paesi Bassi, Portogallo e Austria

I paesi europei che stanno riconoscendo Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela : Da stamattina Spagna, Francia, Regno Unito e Svezia, e si attendono a breve anche paesi Bassi, Portogallo e Austria

Francia e Spagna riconoscono Juan Guaidò presidente ad interim del Venezuela : "Ora si voti" : Scaduto l'ultimatum, Francia e Spagna riconoscono Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela e auspicano che vengano indette al più presto nuove elezioni presidenziali.Parigi anticipa tutti e il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian dà seguito all'ultimatum a Caracas riconoscendo l'autoproclamato presidente Guaidò contro "l'usurpatore" Nicolas Maduro. "Guaidò ha la capacità e la ...

Venezuela - il balletto indecente tra Nicolas Maduro e Juan Guaidò : Il confronto tra i due presidenti è una partita vergognosa tra le potenze mondiali sulla pelle di una popolazione ridotta allo stremo

Caracas. Juan Guaidò farà entrare medicine dall’estero : Va avanti la sfida di Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale. Il politico, autoproclamatosi in Venezuela capo dell’esecutivo, ha dichiarato di

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Il Parlamento Europeo ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente del Venezuela : Il Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Bruxelles ha riconosciuto Juan Guaidó come legittimo presidente del Venezuela. La mozione per riconoscerlo, che non è vincolante per l’intera Unione Europea, è stata approvata con 439 voti a favore, 104 contrari

Trump ribadisce il suo sostegno a Juan Guaidó : In Italia L’Italia consente lo sbarco dei migranti della nave Sea Watch. “Otto paesi europei si faranno carico dei richiedenti asilo. In Italia ne resteranno uno o due”, ha detto Matteo Salvini: “Missione compiuta, la linea della fermezza ha vinto”. “L’Italia torna ad alzare la testa”, ha scritto il

Venezuela - Juan Guaidó ci salverà dalla fame? : Blanca Pérez è una casalinga di Caracas e, durante un comizio in supporto di Guaidó, mi spiega: «Sono anni che non sono così felice. Vedo la pace davanti a noi». Ricardo Martinez, un imprenditore che incontro in Plaza Bolívar, invece, è sicuro: «Saremo burattini nelle mani di Trump». Da mercoledì 23 gennaio, il Venezuela si trova di fronte a un dilemma. La crisi istituzionale che va avanti da tre anni, con centinaia di morti, sembra giunta al ...

Venezuela - il Tribunale supremo impone a Juan Guaidò il divieto di espatrio : Maikel Moreno, presidente del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela , ha proibito di lasciare il Paese al leader dell'opposizione, autoproclamatosi presidente, Juan Guaidò . Il giudice ha ...

Il procuratore generale del Venezuela - alleato di Maduro - ha chiesto alcune misure cautelari contro Juan Guaidó : Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto alla Corte suprema Venezuelana che approvi alcune misure cautelari contro Juan Guaidó, leader dell’opposizione che la scorsa settimana si era autoproclamato presidente del paese. Sia Saab che il Tribunale supremo

Spagna - Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente del Venezuela se nei prossimi otto giorni Maduro non convocherà nuove elezioni : I governi di Spagna, Francia e Germania hanno detto che riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela nel caso in cui nei prossimi otto giorni il regime di Nicolás Maduro non convocherà nuove elezioni. Per il momento quella espressa dai

L’Europa incalza il Venezuela - Francia-Spagna-Germania : “Senza elezioni - riconosceremo Juan Guaidò presidente” : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaido' come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a Maduro lanciato oggi unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. La Francia, dunque, è pronta a riconoscere Juan Guaidò come presidente del Venezuela se non ...