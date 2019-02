Risparmio - Italiani sempre più alla ricerca di consulenti : Gli edonisti, ovvero i più estranei al mondo degli investimenti finanziari, sono in maggioranza uomini, di età compresa fra i 55 e i 64 anni, che vivono nel 67% dei casi una situazione economica poco ...

Italiani sempre più attivi sui social : li usano in 35 milioni : Milano, 4 feb., askanews, - Gli Italiani sono sempre più social. Non solo, passano 6 ore al giorno online, più del doppio del tempo speso guardando la televisione. È quanto emerge dal report "Digital ...

Sci alpino - classifica vincitori Italiani Coppa del Mondo : Dominik Paris quarto di sempre! Raggiunto Piero Gros : Dominik Paris ha compiuto un’impresa fenomenale vincendo la discesa libera di Kitzbuehel, l’altoatesino si è imposto sulla mitica Streif per la terza volta in questa disciplina (la quarta considerando anche un superG) e ha toccato quota 12 successi in Coppa del Mondo. L’azzurro ha festeggiato nel massimo circuito in occasione di 10 discese e di 2 superG, grazie al risultato odierno ha agguantato Piero Gros al quarto posto degli ...

Auto - sempre più Italiani scelgono l'usato : +4 - 7% nel 2018 : Boom dell'usato nel 2018. Se il mercato delle Auto ha registrato una flessione nell e vendite di vetture nuove a privati , -2,4%,, sono sempre più gli italiani che si orientano su una vettura usata: ...

Tariffe cellulari : Italiani sempre più affamati di GB : Tariffe cellulari: italiani sempre più affamati di GB. Essere iperconnessi ormai costa meno. Ecco i dati e le Tariffe più gettonate da 10 GB in sù.

“La Francia si sta Italianizzando - è sempre più chiusa e la diversità fa paura” : Ci sono episodi della nostra vita che non passano mai, altri che fanno finta di sparire e invece continuano a condizionarci. Sono – come pensa Alessandra, la quarantenne protagonista di "Idda"(Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Michela Marzano -professore ordinario di Filosofia morale all'Università Paris Descartes - "ricordi ingarbugliati che all'improvviso riappaiono, immagini e parole che riaffiorano a casaccio, prima di ...

Oxfam - nel mondo paperoni sempre più ricchi. Il 5% più abbiente degli Italiani possiede quanto il 90% più povero : paperoni sempre più ricchi, povertà estrema che si riduce in modo più lento, donne ben più svantaggiate rispetto agli uomini sul fronte del patrimonio e aggravate da un lavoro di cura familiare ...

Sempre più riso e sempre meno pane e pasta : gli Italiani cambiano i loro gusti a tavola : La pagnotta, quella che nell’immaginario collettivo era simbolo di sopravvivenza, cheper i nonni dei nostri nonni spesso rappresentava l’unico alimento a disposizione, quando riuscivanoa procurarselo, perde oggi sempre più posizioni nella lista dei consumi degli italiani. Risultato, mangiamo molto meno pane di un tempo e senza scomodare i nostri trisavoli, basta guardare quanto accaduto in dieci anni per comprendere come il consumo di questo ...

Golf - European Tour 2019 : ad Abu Dhabi dopo tre giri Shane Lowry sempre più leader. Calano gli Italiani : Shane Lowry non molla la testa dell’Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA neanche dopo il terzo giro: l’irlandese si conferma al comando con un -5 di giornata, la miglior prestazione odierna assieme a quella del tedesco Maximilian Kieffer (che è nel gruppo dei quinti). In totale, Lowry vola a -17 e, se non mette un’ipoteca sul successo in questo primo torneo delle Rolex Series dell’anno, perlomeno ci si avvicina in ...

Italiani tagliano sempre più le spese mediche - per 4 - 5 milioni di famiglie curarsi è un lusso : I dati della ricerca del Crea dell'Università Tor Vergata di Roma: si allarga il divario dei finanziamenti tra Italia e Ue e per il 5,5% delle famiglie curarsi è diventato ormai un lusso. Tutto questo nonostante sia la stessa ricerca a confermare che l'Italia ha i migliori risultati sanitari nel mondo con costi controllati.Continua a leggere

Bambini Italiani sempre più pantofolai : uno studio ci mostra come i piccoli amino la sedentarietà : Cambiano i tempi, così chi immagina Bambini correre per i parchi desiderosi di una giornata di sole per dare sfogo alla loro voglia di scatenarsi in giochi all’aria aperto, in corse per i prati e quant’altro comune ai Bambini in età scolare dovrà abituarsi sempre di più a vedere sempre più pargoli davanti ad uno schermo, che sia tv, pc, smartphone poco importa, quel che veramente importa che la vita sedentaria pare iniziare molto prima nei ...

Coldiretti : sempre più Italiani rivendono online o riciclano i regali indesiderati : Anche quest’anno il Natale è ormai passato, con le sue tradizionali riunioni di famiglia, a tavola, e regali scartati sotto l’albero. I regali sono una delle tradizioni preferite da adulti e bambini, che spinge ogni anno le vendite effettuate nei negozi tradizionali e sui principali siti di e-commerce per cercare di accaparrarsi gli oggetti migliori al prezzo più conveniente. Considerando la spesa che gli italiani hanno fatto per ...

Italiani come noi – C’è un’etica del carrello? “Si - attenzione ad ambiente e lavoro”. “No - vince sempre solo il prezzo” : Cresce la consapevolezza etica nelle scelte di consumo. È una tendenza fotografata dalle ricerche sociali che trova riscontro – al netto dei tanti indifferenti – nel dialogo con i cittadini in strada. “Si fa politica anche con gli acquisti. Io utilizzo il meno possibile la grande distribuzione e compro dai piccoli produttori a filiera corta”, dichiara una delle persone più entusiaste. “Oggi con internet è più facile ...

