Italia-Galles | Sei Nazioni Rugby 2019 | programma | orario e tv

Rugby - Sei Nazioni U20 – I convocati dell’Italia per la sfida contro il Galles : Dopo il successo sulla Scozia, l’Italia si appresta a preparare la seconda sfida del Sei Nazioni U20 contro il Galles: ecco i convocati di Fabio Roselli Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italia Under 20, ha ufficializzato la lista dei 25 giocatori per il raduno di Mantova in preparazione della partita contro il Galles, secondo impegno nel Sei Nazioni Under 20, in calendario allo stadio “Danilo Martelli”di Mantova ...

Calcio femminile - l'Italia batte 2-0 il Galles sotto la neve : Mauro protagonista con una doppietta : Il freddo e una forte nevicata non hanno fermato la Nazionale femminile di Calcio italiana, che ha vinto ancora in amichevole contro il Galles. In uno stadio Manuzzi di Cesena completamente imbiacato ...

Nazionale donne - Italia-Galles 2-0 : doppietta per Ilaria Mauro : A Cesena, sul Manuzzi innevato, la Nazionale femminile ha battuto 2-0 il Galles nel secondo test match del 2019 di avvicinamento alla fase finale del Mondiale, a cui le Azzurre mancavano da vent'anni. ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Galles 2-0 : una doppietta di Mauro stende le gallesi sotto la neve a Cesena : Seconda vittoria nella seconda amichevole dell’Italia di Calcio femminile, in programma in questa settimana dedicata alla selezione nostrana di Milena Bertolini. Al “Manuzzi” di Cesena, sotto la neve, le azzurre si sono imposte 2-0 grazie ad una doppietta di Ilaria Mauro nel primo tempo che ha permesso alla formazione del Bel Paese di incamerare un altro successo dopo quello di 4 giorni fa contro il Cile ad Empoli. Una prova ...

Italia-Galles calcio femminile - la DIRETTA LIVE. Ecco come vederla in streaming : Piccolo cambiamento di programma per la Nazionale italiana di calcio femminile nella seconda amichevole prevista in questi giorni. Le azzurre, vittoriose contro il Cile ad Empoli, affronteranno quest’oggi allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena il Galles ma il match è stato anticipato alle ore 16.00 e non alle 18.00, per via delle avverse condizioni meteorologiche, come riporta il sito ufficiale della FIGC. La formazione nostrana, ...

Calcio femminile - Italia-Galles : il nuovo orario. Programma e come vederla in tv e streaming : Piccolo cambiamento di Programma per la Nazionale italiana di Calcio femminile nella seconda amichevole prevista in questi giorni. Le azzurre, vittoriose contro il Cile ad Empoli, affronteranno quest’oggi allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena il Galles ma il match è stato anticipato alle ore 16.00 e non alle 18.00, per via delle avverse condizioni meteorologiche, come riporta il sito ufficiale della FIGC. La formazione nostrana, ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : il Galles sfida l’Italia - i convocati di Gatland : Galles, i convocati per la sfida contro l’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2019 Warren Gatland, Commissario Tecnico del Galles, ha ufficializzato la rosa dei 39 giocatori convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019. I Gallesi, reduci dal secondo posto nel torneo dello scorso anno, saranno i primi avversari in casa dell’Italia il prossimo 9 febbraio alle 17.45, match in calendario allo Stadio Olimpico di Roma. IL Galles PER IL ...

Giro d’Italia 2019 – Geraint Thomas ci ripensa? Il gallese tentato da una speciale doppietta : Geraint Thomas ‘tentato’ dal Giro d’Italia: il gallese del team Sky ci ripensa? Nei prossimi giorni la decisione sull’edizione 2019 della Corsa Rosa La stagione 2019 di ciclismo sta per iniziare: la settimana prossima in Australia partirà il Tour Down Under, ma intanto ad intrattenere gli appassionati delle due ruote ci pensano gli scoop di mercato e gli annunci di partecipazione dei corridori ai grandi ...

Calcio femminile : le convocate dell’Italia per le amichevoli contro il Cile e il Galles : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Calcio femminile : l’elenco delle convocate dell’Italia di Milena Bertolini per le amichevoli contro il Cile e il Galles : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Calcio femminile : la Nazionale Italiana di Milena Bertolini sfiderà in amichevole il Cile e il Galles a gennaio : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C della rassegna ...