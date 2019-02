Italia continua a bloccare la dichiarazione Ue a 28 sul Venezuela

L'Italia continua a far gola ai capitali esteri. La versione di Mitrovich : Peccato che questo però non preoccupi particolarmente chi dirige l'economia in questo Paese. Secondo me invece ci dovrebbe essere uno sforzo collettivo e non basta l'impegno del Ministro Tria che ...

Tav - Ue : «Fondi a rischio se il ritardo dell'Italia continua - potremmo chiedere indietro soldi già versati» : «Se il ritardo dell'Italia continua, potremmo chiedere indietro i fondi». La Ue avverte Roma sulla Tav. «Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover...

Tav - Ue : 'Fondi a rischio se il ritardo dell'Italia continua - potremmo chiedere indietro soldi già versati' : ' Se il ritardo dell'Italia continua, potremmo chiedere indietro i fondi '. La Ue avverte Roma sulla Tav. 'Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i ...

Gorlier : 'Fca continua a privilegiare vendite a privati'. Panda più venduta Italia - bene Ypsilon e Stelvio : TORINO - 'In un mercato in discesa Fca continua a privilegiare le vendite a privati, dove aumentiamo le nostre immatricolazioni del 16%, ben oltre l'andamento del mercato. Con soddisfazione vediamo ...

Migranti : Oxfam - accordo Italia-Libia continua produrre morti : ANSAmed, - ROMA - "A due anni dalla firma, l'accordo Italia-Libia sulle migrazioni, sostenuto dall'Unione europea, continua a produrre morti nel Mediterraneo e a favorire la detenzione nei centri ...

Coldiretti : l'agricoltura continua a trainare l'economia Italiana : La rilevanza dell'agricoltura per l'economia nazionale emerge in modo ancor più nitido effettuando un confronto con il medesimo periodo dell'anno precedente: in tale ottica, infatti, l'aumento ...

Corruzione - Italia continua a migliorare in indice percezione : L'Italia continua a migliorare nella classifica internazionale sulla percezione della Corruzione ed è al 53esimo posto al mondo, indica oggi uno studio, anche se la nuova legge anti-Corruzione deve essere ancora applicata e bisognerà valutare i suoi effetti concreti.

FIFA 19 continua a guidare la classifica software Italiana : Poche novità per quanto riguarda la nuova classifica software settimanale italiana: FIFA 19 continua a mantenere la testa anche questa settimana.Il podio viene chiuso da Ace Combat 7: Skies Unknown in seconda posizione e New Super Mario Bros. U Deluxe in terza.Qui in basso, potete leggere nel dettaglio le classifiche relative alla week 3 del 2019:Read more…

Atletica - Larissa Iapichino firma il record Italiano cadette nel pentathlon. La figlia di Fiona May continua a volare : Larissa Iapichino si è laureata Campionessa Italiana di pentathlon al coperto ma soprattutto ha realizzato il nuovo record italiano (categoria allieve) con ben 3929 punti, 89 in più del precedente primato siglato lo scorso anno da Veronica Besana che oggi è stata battuta a Padova (oggi la lombarda si è fermata a 3839). La 16enne figlia di Fiona May è stata fantastica nel corso delle cinque prove: ha corso i 60 ostacoli in 8.44 (personale), nel ...

Sea Watch 3 - continua lo stallo : 3 parlamentari Italiani a bordo - Salvini non cambia idea : Tre parlamentari italiani, Magi, Fratoianni e Prestigiacomo, sono riusciti a salire a bordo della nave Sea Watch 3, da giorni al largo di Siracusa in attesa che il governo italiano autorizzi lo sbarco dei 47 migranti salvati in mare aperto. Il Governo però non cambia idea e non autorizzerà lo sbarco dei naufraghi.continua a leggere

"Continua la nostra battaglia per l'Italia" - gilet azzurri berlusconiani anche nelle piazze molisane : ... aumentare l'Iva dal 2020, aumento del debito pubblico per noi e per le generazioni future, la falsa flat tax della Lega, interventi negativi contro gli investimenti e l'economia, bloccare le grandi ...

Trivelle - Salvini : “E’ inutile continuare a dire no al carbone - l’Italia ha bisogno di energia che costi meno” : “Abbiamo trovato una mediazione che tutela l’ambiente e le coste ma permette a chi sta lavorando di continuare e salva migliaia di posti di lavoro“. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a un gazebo a Milano, sulle Trivelle. “L’Italia ha bisogno di energia che costi meno, non si può dire no al gas, no al metano, no al carbone, no al petrolio, no al nucleare“, ha ...

Le selezioni per Masterchef Italia 8 continuano con la novità delle “sfide” ai fornelli : anticipazioni 24 gennaio : Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana e gli ascolti quasi record, Masterchef Italia 8 torna in onda oggi, 24 gennaio, con una nuova puntata e nuove selezioni. Il cooking show di Sky Uno riparte dalla prova dell’hangar tutta nuova e la formazione della Masterclass con i 20 con il giudizio di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e la new entry Giorgio Locatelli. Dopo aver messo insieme i migliori 40 aspiranti chef, i 3 ...

Continua “l’invasione aliena” nei mari Italiani : avvistata la “Bavosa dalla bocca rossa” [GALLERY] : 1/5 ...