' Isola dei Famosi' | la terza diretta serale in tv e streaming su La5 e Mediaset Play

Isola dei Famosi : due naufraghi si ritirano - un eliminato e nuovi nominati : Isola dei Famosi, cosa è successo domenica 3 febbraio 2019: chi si è ritirato, chi è stato eliminato e chi sono i nuovi nominati È successo davvero di tutto nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, quella andata in onda domenica 3 febbraio. Due naufraghi si sono ritirati. Il primo è stato John Vitale, il concorrente […] L'articolo Isola dei Famosi: due naufraghi si ritirano, un eliminato e nuovi nominati proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi 2019 : si ritira Francesca Cipriani : Francesca Cipriani si ritira E’ la serata dei ritiri all’Isola dei Famosi 2019: dopo John Vitale, anche la “polena” Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare il gioco nel corso della terza diretta. La ragazza, arrivata in Honduras soltanto giovedì scorso, ha infatti avuto una crisi che non le ha consentito di proseguire. Prima del ritiro definitivo, Alessia Marcuzzi ha cercato di convincere Francesca a restare ...

Isola dei Famosi - la battuta di Alda D'Eusanio sulla Cipriani : "Si parla di lei? Diamoci una grattata" : 'A colpi di zinne li faccio fuori tutti', diceva lo scorso anno Francesca Cipriani . E quest'anno sembra non aver cambiato abitudine. Alla sua prima puntata della nuova edizione dell' Isola dei Famosi ...

Isola dei Famosi 2019 : Demetra Hampton | Eliminata nella terza puntata (3 febbraio) : Demetra Hampton Demetra Hampton, ex modella e attrice statunitense, è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 24 gennaio, prima puntata | Demetra va subito in nomination con Kaspar Capparoni e Taylor Mega. Inizia la sua avventura andando a vivere sull’Isola dei pirati. - 31 gennaio, seconda puntata | Demetra supera il televoto, votata dal 39% contro il 45% dell’Eliminata ...

John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi - il motivo : “Ho capito la lezione” : John Vitale lascia l’Isola dei Famosi dopo il caso legato a Barbara D’Urso John Vitale non diventerà un naufrago ufficiale dell’Isola dei Famosi, poiché ha scelto di abbandonare il gioco ancora prima del televoto che lo vedeva scontrarsi con Yuri Rimbaldi. Quest’ultimo ha avuto così l’opportunità di entrare a far parte ufficialmente nel cast senza […] L'articolo John Vitale abbandona l’Isola dei Famosi, ...

Isola dei Famosi 2019 - John Vitale si ritira : «Ho imparato la lezione - chiedo scusa» : di Ida Di Grazia A poche ore dalla diretta della terza puntata dell', è arrivato l'annuncio del ritiro di un concorrente. Si tratta di John Vitale , il non famoso che la scorsa puntata era stato messo ...

L’Isola dei Famosi - naufraghi : “C’è uno scorpione!”. Alvin interviene : L’Isola dei Famosi, paura tra i naufraghi: “C’è uno scorpione!” E’ successo poco fa durante la diretta: paura tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi per uno scorpione. Durante la diretta di questa sera i concorrenti si sono spaventati urlando “C’è uno scorpione!”. Attimi di panico in palapa e soltanto Stefano Bettarini, nel pieno spirito dell’Isola, ha esclamato “Sono ...