Isola dei famosi | il colpo di scena | anticipazione | annullato il televoto del 4 febbraio

Isola dei Famosi horror - Paolo Brosio smaschera Grecia Colmenares : 'Escrementi - li fa ovunque' : Paolo Brosio ha perso la pazienza. Durante l'ultima puntata dell' Isola dei Famosi il giornalista ha nominato l'attrice Grecia Colmenares . Perché? A detta di Brosio la donna non usa il bagno , ...

Isola dei famosi - John si ritira - la D'Urso furiosa per gli insulti : Ieri, domenica 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi, in cui la conduttrice Alessia Marcuzzi ha informato i telespettatori del ritiro di John Vitale dal reality show, ancor prima dell'esito del televoto che vedeva l'aspirante naufrago giocarsi un posto insieme agli altri tre "galeotti". Motivo dell'abbandono, le ben note vicende legate agli insulti postati dal concorrente sui social circa un anno fa ed indirizzati ...

Isola dei Famosi horror - Paolo Brosio smaschera Grecia Colmenares : "Escrementi - li fa ovunque" : Paolo Brosio ha perso la pazienza. Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi il giornalista ha nominato l'attrice Grecia Colmenares. Perché? A detta di Brosio la donna non usa il bagno, piuttosto, preferisce lasciare qua e là i suoi bisogni: "Gliel'ho detto dieci volte di fare le pipì nel gabin

Isola dei Famosi : Il Divino Otelma con un video comunica che sta meglio. Ha 9 punti di sutura in testa ed ematomi. Video : Ieri sera a L’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha tranquillizzato tutti riguardo le condizioni di salute del Divino Otelma. “Il Divino Otelma sta meglio. Ha dei punti di sutura in testa e diversi ematomi.... L'articolo Isola Dei Famosi: Il Divino Otelma con un Video comunica che sta meglio. Ha 9 punti di sutura in testa ed ematomi. Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sarah Altobello - la Melania Trump dell'Isola dei Famosi : Chissà se Melania Trump sa di avere una 'sosia' italiana. Il suo nome è Sarah Altobello e ora tutti la stanno conoscendo grazie all'Isola dei Famosi, dove è approdata come naufraga. Peccato che più che per la fisicità prorompente e per una verace vivacità (caratteristica che non l'accomuna alla First Lady americana), si stia facendo notare per una certa passione per il dolce far niente. Sarah ...

Taylor Mega e i ritocchini - ecco com'era la bella eliminata dall'Isola dei Famosi : Taylor Mega, bellezza dell è l'eleiminata della terza puntata. L'influencer dal fisico statuario, che il gosspi ha indicato anche come fiamma di Flavio Briatore, sembra aver ceduto a non pochi ...

Ascolti tv - Che tempo che fa batte L’Isola dei famosi : ‘Che tempo Che Fa‘ su Rai1 con 3.587.000 telespettatori e uno share del 13,69% batte ‘L’Isola dei famosi’ di Canale 5 che ha registrato 2.748.000 telespettatori e uno share più alto del programma di Fazio, il 14,79%, per via della maggiore durata. Ascolti tv prime time A breve distanza il doppio appuntamento di Rai2 con ‘The Good Doctor‘ che ha ottenuto 2.342.000 telespettatori e l’8,74% nel primo ...

Francesca Cipriani lascia L'Isola dei Famosi : "Devo farmi da parte" : Dopo soli quattro giorni di permanenza in Honduras, Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare L'Isola dei Famosi per fare ritorno in Italia: l'esplosiva showgirl non se la sente di sopportare gli ...

John Vitale abbandona l'Isola dei Famosi : 'È un traguardo' : John Vitale ha fatto molto parlare di sé, a causa degli insulti postati sui social network contro Barbara D'Urso, nei quali sosteneva che la stessa riuscisse ad ottenere importanti incarichi a Mediaset 'concedendosi'. Ora il concorrente decide di ritirarsi, sostenendo di aver raggiunto il suo obiettivo. John Vitale si ritira: 'Traguardo raggiunto, ho imparato la lezione' Nell'ultimo video rilasciato alla redazione prima di abbandonare per sempre ...

Francesca Cipriani lascia l'Isola dei Famosi - è lite con Marina La Rosa : Francesca Cipriani, classe 1984, nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2006, a La pupa e il secchione e altre produzioni, si era unita ai naufraghi dell'Isola dei Famosi VIP in occasione della seconda puntata. In realtà già il suo arrivo non è stato dei più felici, avendo mandato il mago Otelma in infermeria durante un gioco, qui potrete vedere il video. Errore sicuramente non intenzionale, ma che già aveva fatto accendere qualche ...

Isola dei Famosi - le profezie del Divino Otelma dopo la spinta della Cipriani : il video è virale : Il Divino Otelma parla dopo la brutta caduta che lo ha visto protagonista nella scorsa puntata dell , durante la prova ricompensa lo aveva spinto facendogli battere la testa, e il Divino era stato ...

Isola dei Famosi - John Vitale si ritira dopo le offese alla D'Urso - la conduttrice : "Ci rivedremo in tribunale" : A 'Domenica Live' la replica di Barbara D'Urso mentre il 33enne campano si ritira dal reality e chiede scusa.

Francesca Cipriani si ritira/ Video - Nino Formicola ironico a Mattino5 : 'Sono dispiaciuto!' - Isola dei Famosi - : Francesca Cipriani si ritira dall'Isola dei Famosi 2019, dice no alla richiesta di Alessia Marcuzzi e si prepara per un'altra serata trash

John Vitale si è ritirato/ Isola dei Famosi 2019 - Federica Panicucci : 'Spero che Barbara d'Urso...' : John Vitale si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2019: il naufrago rivela in un confessionale svela il motivo della sua decisione.