Isola 14 | Barbara D' Urso critica Alvin e replica a John | ' Non sei un vero uomo'

Isola - Jonh Vitale abbandona il reality-show - dopo l'affaire Barbara D'Urso : Nella serata tra il 3 e il 4 febbraio, è andata in onda la terza diretta de L'Isola Dei Famosi, che ha visto Francesca Cipriani abbandonare il programma, Stefano Bettarini e Jo Squillo sbarcare in Honduras, e John Vitale tornare a far parlare di sé circa le sue discutibili parole rilasciate via social, sul conto della conduttrice televisiva Barbara D'Urso. John esce dal reality-show, le dichiarazioni rilasciate dall'ex-naufrago galeotto Il nuovo ...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica Live) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

