Inter | Marotta | ' La posizione di Spalletti è solida'

Marotta deciso : "Spalletti è solido al suo posto. Tocca a lui riportare l'Inter in alto. E lo farà" : "Spalletti in bilico? Ultimatum a Parma? Nossignori. La posizione del tecnico è molto solida. E' un allenatore di grande esperienza, ha già saputo affrontare e risolvere momenti di difficoltà e lo ...

Inter Marotta : “Tocca a Luciano Spalletti riportarci in alto” : Inter Marotta – Luciano Spalletti è solido sulla panchina nerazzurra e il suo futuro non dipende dal risultato contro il Parma: lo dice l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, parlando in esclusiva ai microfoni di Sky Sport della situazione che si è venuta a determinare in casa neroazzurra dopo l’eliminazione per mano della Lazio in Coppa […] L'articolo Inter Marotta : “Tocca a Luciano Spalletti ...

Inter - la Juventus pensa alla cessione di Dybala : Marotta prepara l'assalto (RUMORS) : Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello del fantasista argentino della Juventus, Paulo Dybala. Il giocatore, in questa stagione, ha avuto una pesante involuzione in campionato, soprattutto a livello realizzativo. Quest'anno, infatti, la Joya ha messo a segno due reti, giocando molto lontano dalla porta. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso potrebbe essere arrivata in occasione del match ...

Inter - Marotta boccia tre acquisti : tra questi Brahimi a parametro zero (RUMORS) : Il momento in casa Inter è molto delicato visto che, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio ai quarti di finale, è arrivata la brutta sconfitta Interna contro il Bologna. Una vera e propria crisi anche in campionato, la squadra nerazzurra rischia di compromettere la propria posizione visto che nelle ultime tre partite ha subito due sconfitte e raccolto un pari. Il terzo posto in classifica traballa tenuto conto che il Milan e ...

Dybala - l'Inter di Marotta in agguato : TORINO - C'era una volta un giocatore argentino del Palermo che i tifosi chiamavano 'u picciriddu' e un dirigente sportivo che se ne innamorò alla follia, calcisticamente parlando. Il calciatore ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Conte : Sono felice che Perisic sia titolare, ricordo a tutti che è un vicecampione del mondo e dovrà dimostrare di meritare sia la maglia dell'Inter, che della Croazia

Inter-Bologna - Marotta : 'Fiducia in Spalletti. Conte? Gossip. Perisic sarà all'altezza' : Perisic dimostrerà coi fatti di essere all'altezza di questa squadra , perché non dimentichiamo che è anche un vice-campione del mondo con la Croazia".

Inter - Marotta : "Tante notizie false. Spalletti? Condivido il suo pensiero" : Poco prima di Inter-Bologna, l'a.d. Beppe Marotta si è presentato davanti ai microfoni di Sky per fare il punto sugli ultimi giorni di mercato: 'Vengono tirate fuori notizie senza basi certe, ...

