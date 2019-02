Inter | la Juventus pensa alla cessione di Dybala | Marotta prepara l' assalto RUMORS

Inter imbarazzante - adesso anche il quarto posto può diventare una chimera : corsa bellissima per la Champions mentre la Juventus scricchiola : Con i posticipi Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta si conclude la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Partiamo dalla capolista, la Juventus è in grossa difficoltà ed incredibilmente deve fare i conti con problemi di rosa. Nell’anticipo del sabato è arrivato solo un pareggio nella partita contro il Parma, solo un grande Cristiano Ronaldo ha evitato la ...

Dalle giovanili della Juventus alla trap : Intervista a Chadia Rodriguez : Sullo stesso tema Dopo la censura il controllo: la nuova fase della guerra russa al rap 'Fyre', la storia del festival più cool del mondo , mai avvenuto,

Inter-Lazio - Triplete a San Siro : che frecciata alla Juventus : La clamorosa vittoria dell' Atalanta sulla Juventus ai quarti di Coppa Italia ha mandato in delirio Bergamo, ma è stata accolta molto positivamente anche a Milano dai tifosi dell' Inter , che hanno ...

Infortunio Chiellini – Tempi di recupero incerti e diagnosi rimandata : la Juventus però non Interverrà sul mercato : C’è ancora incertezza in merito all’Infortunio di Giorgio Chiellini: esami medici rimandati a venerdì per stabilire con maggiore certezza i Tempi di recupero. La Juventus comunque non interverrà sul mercato Continuano ad arrivare brutte notizie dalla Juventus nel day after dell’eliminazione di Coppa Italia. L’Infortunio di Giorgio Chiellini non ha ancora degli effettivi Tempi di recupero. Si era parlato di ...

Calciomercato Inter : Chiesa - è duello con la Juventus? : L’Inter continua ad osservare Federico Chiesa, centrocampista della Fiorentina in grande spolvero e prova a contrastare la concorrenza della JuventusCalciomercato / SERIE A – A poche ore dalla sfida Interna contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in casa Inter si continua a respirare un grande clima di cambiamenti e di clamorosi ribaltoni, soprattutto al termine di questa stagione. Beppe Marotta, arrivato da ...

Coppa Italia – In scena i quarti di finale : le quote di Napoli - Juventus e Inter : quarti di finale di Coppa Italia: in campo anche le quote Maggiorate di William Hill. Favorite Napoli (2.25), Fiorentina (2.55), Juventus (2.05) e Inter (2.10) La Coppa Italia torna di scena con una tre giorni tutta da giocare per decidere chi passerà alle semifinali. Per l’occasione William Hill – in gioco dal 1934 – offre imperdibili quote Maggiorate; inoltre, dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA100, che prevede 100 euro di ...

Juventus - stop lungo per Bonucci : Interessati i legamenti : TORINO - Juventus in ansia per Loenardo Bonucci , finito ko nel match vinto 2-1 in rimonta sul campo della Lazio . Questo il bollettino medico pubblicato sul sito dei campioni d'Italia: 'Nel corso ...

Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo rimedia all’autogol di Can - poi Ronaldo segna su rigore Torino-Inter 1-0 : decide Izzo : Bianconeri opachi, la squadra di Inzaghi domina per lunghi tratti. Ma dopo l’autorete del turco, i campioni d’Italia aumentano il ritmo e Cr7 dal dischetto non sbaglia

Juventus - stampa spagnola : bianconeri in vantaggio sull'Inter per Modric (RUMORS) : Le voci di mercato non si fermano mai e spesso la Juventus è al centro di molte indiscrezioni che a volte vengono confermate e altre volte smentite. In particolare negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interessamento dei bianconeri per Luka Modric. Questa notizia tiene banco anche in Spagna e in molti vedono un possibile duello tra Juve e Inter per arrivare al croato. Nella scorsa estate il nome di Modric era stato accostato con forza ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide Interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Ronaldo torna all’attacco della Juventus : «Inter vittima di una cospirazione» : Certe ferite restano per sempre e anche se ne dovesse passare di acqua sotto i ponti, la delusione resta indescrivibile.Ronaldo non dimentica. Strano a dirsi ma questa volta le copertine non sono per il Ronaldo, Cristiano della Juventus ma sono tutte per l’ex Fenomeno, Luis Nazario de Lima. L’attuale presidente del Valladolid, dopo aver ricevuto la visita del direttore del progetto del VAR in Spagna è tornato a parlare di ...

Inter - dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus : Marotta punta anche Darmian : L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego ...

I pronostici della 21^ giornata di Serie A : Juventus e Inter le favorite : Il weekend calcistico si avvicina, qui di seguito, abbiamo stilato i nostri pronostici della ventunesima giornata della Serie A TIM. Sassuolo - Cagliari 1X + Goal (Quota SNAI 2.25): Entrambe hanno pareggiato settimana scorsa e sicuramente entrambe avranno una gran voglia di fare punti questa settimana. Il Sassuolo non vince da 5 partite ed ha una media di 1,7 goal a partita, invece il Cagliari non vince da 4 partite ed ha una media goal di ...

Mundo Deportivo : «Corsa ad Emerson - Barcellona in vantaggio su Juventus e Inter» : TORINO - Emerson Aparecido Leite de Souza Junior , noto semplicemente come Emerson, si è messo in luce nella prima parte di stagione con la maglia dell'Atletico Mineiro ed è finito nel mirino di ...