Influenza senza febbre 2019 | sintomi | quanto dura e cura

termometropolitico

: @BlueSpiritAngel @soloio_sonoio @mara02835029 Io influenza capricorno quindi senza cuore... - unalucediluna : @BlueSpiritAngel @soloio_sonoio @mara02835029 Io influenza capricorno quindi senza cuore... - Stelio_Bonsegna : @fantasyfederica L'importante é farla in tempo, i primi di Novembre. Poi scegliere la tetravalente e farsi vaccinar… - dettabene10 : @escapewithdream - anche noi dobbiamo viverle in maniera differente l'una dall'altra, senza nessuna influenza da parte di altri remake. -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Tipica della stagione invernale, l’costringe molti italiani ogni anno a stare a letto per qualche giorno. In generale, però, è una patologia da non sottovalutare, ciò anche se si presentail caratteristico aumento della temperatura.: potrebbe essere un’allergia Infatti, l’può manifestarsi anche– che è la risposta del corpo a un’infezione – ma con tanti altri; questi ultimi, spesso, compaiono simultaneamente nel caso di sindromele. Tra questi, si possono annoverare mal di gola e tosse, mal di testa e dolori articolari ma anche spossatezza, sonnolenza, inappetenza, problemi intestinali e nausea.Detto ciò, è bene precisare che, soprattutto se ci si sente particolarmente raffreddati per un paio di settimane, si potrebbe ...