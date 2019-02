huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura - gortombina : RT @HuffPostItalia: In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura - alexlomb13 : RT @HuffPostItalia: In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura - andmas01 : RT @HuffPostItalia: In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) L'ultima ondata di proteste inè arrivata dopo mesi di relativa calma. Mentre le persone scendevano in stradail leader dell'opposizione Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale, ha sfruttato la sua popolarità per dichiararsi il nuovo legittimo presidente delÈ interessante notare come le manifestazioni di piazza siano state precedute da un'intensa attività di guerriglia online. Contestualmente alle proteste di piazza si sono infatti verificati dei blocchi per far saltare Internet, in modo da silenziare il confrontotra governo e sostenitori dell'opposizione.La battaglia per lasul webno non è una novità, infatti già nel giugno 2018 è emersa la notizia che alcuni utenti hanno avuto problemi ad accedere a El Nacional, uno dei principali quotidiani del ...