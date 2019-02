In treno da Milano a Sanremo | odissea nello strazio

Milano : Bussolati - 'Terzi chieda scusa - Atm non sarà come trenord' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "L'assessore Terzi dovrebbe chiedere scusa per l’indegno servizio di Trenord e rispettare i tanti sindaci di tutti i colori politici che hanno chiesto il biglietto integrato perché farebbe risparmiare soldi e tempo ai loro concittadini". Lo dichiara il capo delegazione

Cosmo : a pochi giorni dal live di Milano - annuncia un party in tram e uno a bordo di un treno : Tutti a ballare come se non ci fosse un domani The post Cosmo: a pochi giorni dal live di Milano, annuncia un party in tram e uno a bordo di un treno appeared first on News Mtv Italia.

treno deragliato sulla Milano-Chiasso a Carimate/ Ultime notizie - ritardi e cancellazioni su tutta la linea : Treno merci delle ferrovie tedesche è deragliato dai binari a Carimate, si registrano ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Como-Chiasso

Milano - trenord assume : 200 nuovi posti di lavoro - ricercati capotreno e macchinisti : Tra le offerte di lavoro recenti, vi sono nuove posizioni aperte nell'ambito del trasporto ferroviario: Trenord assume infatti 200 persone tra capotreno e macchinisti, e per concorrere alle posizioni aperte per le due figure devono essere rispettati determinati requisiti. Le due figure Trenord dà nel suo sito delle descrizioni dei due ruoli che possano servire a coloro che intendano ricoprirli. Il capotreno si occupa infatti anche di vendere e ...

Eurolega - 16ª Giornata – Milano resta attaccata al treno Playoff : Micov stende il Buducnost : L’Olimpia Milano inizia il suo 2019 europeo con un successo: nella 16ª Giornata di Eurolega la formazione di coach Pianigiani stende il Buducnost Il 2019 europeo dell’Olimpia Milano inizia decisamente con il piede giusto. La formazione italiana ottiene un importante successo casalingo, fra le mura amiche del Mediolanum Forum, battendo il Buducnost per 111-94. Per Milano, quella ottenuta nella 16ª Giornata, è la vittoria numero 8 in 16 ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 14ª giornata : l’Olimpia Milano aggancia il treno Playoff : Milano batte il Panathinaikos in trasferta, in testa non si fermano Fenerbahce, Real Madrid e CSKA Mosca: Risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 14ª giornata Tre giorni di emozioni e verdetti importanti in giro per l’Europa per la 14ª giornata di Eurolega che si chiude con un risultato che fa felici i tifosi italiani: nell’ultima partita in calendario, l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos in trasferta e aggancia il treno ...

Sciopero trenord 9 e 10 dicembre : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Questa prima parte del mese di dicembre sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Tra pochi giorni andrà in scena una protesta di CUB, che coinvolgerà il personale di Trenord. A Milano e in Lombardia saranno a rischio i treni dell’azienda ferroviaria per 23 ore. L’agitazione sindacale si svolgerà dalle ore 3.00 di domenica 9 dicembre alle ore 2.00 di lunedì 10 dicembre. Sarà un weekend di disagi, proprio in ...

Rimprovera 5 ragazzi stesi sui sedili di un treno Lecco-Milano e viene aggredito a calci e pugni : aggredito a calci, colpito al volto a pugni e insultato, solo perché ha chiesto a un gruppo di cinque giovani di non restare sdraiati sui sedili del treno, occupando cinque file di posti, quando i passeggeri accalcati erano tutti costretti a stare in piedi. E' quanto accaduto ad un 55 enne brianzolo, picchiato selvaggiamente su un treno regionale Lecco-Milano Porta Garibaldi sotto gli occhi della moglie, venerdì mattina.A ...

Milano : aggredito in treno dopo rimprovero - tre arresti : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Tre giovani sono stati arrestati dalla polizia per aver aggredito un uomo a bordo di un treno della linea Paderno-Milano, 'colpevole' di averli rimproverati. L'uomo ha ripreso cinque ragazzi che, incuranti del sovraffollamento della carrozza, stavano dormendo sdraiati su

Massacrato dal branco sul treno Paderno-Milano : Si sono accaniti in cinque contro un uomo che aveva chiesto loro di svegliarsi e di alzarsi dai sedili che occupavano, per far posto ai pendolari in piedi. Ennesima scene da incubo a bordo di un treno ...

Tenta tre stupri sul treno Genova-Milano - arrestato 32enne tunisino pluripregiudicato : Un pluripregiudicato tunisino di 32 anni è stato arrestato in stazione Centrale a Milano dalla polizia: l'uomo è accusato di aver Tentato di compiere tre violenze sessuali a bordo di treni nella ...

Operaio travolto da un treno sulla Milano-Brescia/ Ultime notizie - morto un 35enne : circolazione paralizzata - IlSussidiario.net : Operaio travolto da un treno sulla Milano-Brescia. Ultime notizie, morto un 35enne che stava eseguendo lavori di manutenzione: circolazione paralizzata