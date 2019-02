In fuga dalla guerra? Macché Il migrante confessa | Cerchiamo lavoro

La regina - piano di fuga dalla Brexit : «Se c'è caos - Reali via da Londra» : E' vero che, in fatto di missili, il mondo sembra giocare al revival della Cold War tra vecchie e nuove superpotenze. Ma non è Putin o il riarmo cinese a impensierire i custodi della monarchia ...

Vuelta a San Juan 2019 : vittoria a sorpresa dell’argentino German Tivani nella sesta tappa! Il gruppo beffato dalla fuga : Colpo di scena nella sesta e penultima prova della Vuelta a San Juan 2019, corsa a tappe che si disputa in Argentina. Il percorso, 153.5 km con partenza e arrivo presso l’Autodromo El Villicum, lasciava presagire il terzo arrivo in volata ed un nuovo appuntamento con il duello tra Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Le cose sono invece andate diversamente, con l’argentino Nicolas German Tivani (Agrupacion ...

Conti pubblici - fuga dalla realtà : Italy is opportunity: titoli di Stato, ma anche infrastrutture e privatizzazioni. Queste occasioni vanno colte e soprattutto - negli auspici e nelle necessità del governo gialloverde - con una certa rapidità. Lo impone la recessione tecnica, anche se la motivazione va tenuta in sordina, sotto voce. A New York è da poco sorto il sole e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sa già che dovrà portare a termine ...

Castelnuovo di Porto - dalla fuga di Kantè a Blessing che teme di dover tornare a prostituirsi : le storie di chi lascia il Cara : Le lacrime di Ansur Cissè, l’attaccante della Castelnuovese costretto a lasciare la squadra, mentre si chiede “se mai potrò continuare a giocare a calcio”. L’emozione del sindaco Riccardo Travaglini alla vista delle decine di email arrivate alla casella del Comune di Castelnuovo di Porto. La determinazione di Padre José Manuel Torres, il parroco della cittadina, che s’inventa 10 posti letto nella canonica della chiesa Santa Lucia in favore ...

fuga dalla polizia - auto si schianta contro un Tir : morti quattro romeni : quattro morti, due feriti. Questo il bilancio di un rocambolesco inseguimento della polizia del commissariato di Telese che si è concluso con un incidente mortale lungo la Statale Telesina...

In fuga dalla polizia - si schiantano con l'auto : quattro morti a Caserta : Gli agenti hanno imposto l'alt alla vettura che però non si è fermata e ha iniziato una fuga a tutta velocità lungo la statale Telesina

La 18enne saudita in fuga dalla famiglia : "Ora sono rinata" - : La ragazza, in un video, ha raccontato la sua esperienza ed espresso il desiderio di avere una vita normale: "Non avevo nulla da perdere, spero che il mio caso sia d'ispirazione per altre donne"

'Aiutato dalla sua area politica Battisti pianificava la fuga da mesi' : Cesare Battisti gode di una rete di protezione che si estende "dalla Francia al Brasile fino alla Bolivia", paese dove è stato catturato ma anche dove l'ex terrorista "ha da sempre relazioni" Segui su affaritaliani.it

Cesare Battisti - dalla fuga in Francia al Brasile : una vicenda lunga 38 anni : Cesare Battisti è stato catturato a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo , Pac, , condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, si era ...

Cesare Battisti - ricercato per 4 omicidi. Dalla fuga all'arresto : L'ex terrorista dei Pac in Italia ha da scontare quattro condanne all'ergastolo per omicidi compiuti tra il 1978 e il 1979