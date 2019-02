Il taglio del prezzo dell’iPhone funziona in Cina | il modello sarà esportato altrove?

Avengers : Endgame - lo spot del Super Bowl LIII nel dettaglio : Lo spot si apre con un piccolo tributo ai caduti di Infinity War , giusto per ricordarci ancora una volta che ci troviamo in un mondo che si è dissolto per metà, come si nota anche dal logo dei ...

Divino Otelma taglio in testa all'Isola dei Famosi/Video : momento migliore della serata? Merito della Cipriani : Incidente per il Divino Otelma all'Isola dei Famosi 2019. Francesca Cipriani lo spinge, lui finisce a terra e si taglia sulla testa. Caos in diretta

Casali del Manco. taglio di bosco senza autorizzazioni : denunciate due persone : Sono state riscontrate irregolarità nella documentazione prodotta per il Taglio di un bosco a Casali del Manco (Cosenza). Ad accertarle

Da "Bye bye Fornero" al "taglio delle pensioni d'oro" - Di Maio show tra cartelloni e annunci : "I dati dell'asta dei Btp sono molto incoraggianti, vuol dire che c'è grande fiducia nel nostro Paese", afferma il vicepremier

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Uomini e Donne : deciso il nome del figlio - nuovi dettagli sulla gravidanza : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nuovi dettagli sulla gravidanza: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia nata a Uomini e Donne.

Siri : «taglio Ires e flat tax per tutti nelle priorità fiscali della Lega» : L'economia è ciclica e in certi momenti, come è accaduto negli Usa, si può aumentare il deficit per abbassare le imposte e finanziare gli investimenti pubblici. L'inflazione non è un dogma, è come la ...

Pensione invalidità con assegno ridotto : importo e motivi del taglio : Pensione invalidità con assegno ridotto: importo e motivi del taglio assegno Pensione di invalidità ridotto: ecco quando e perché La Pensione di invalidità è un trattamento riservato ai soggetti con una determinata percentuale di riduzione della capacità lavorativa. Tuttavia non si tratta di una prestazione universale, ma variabile in base ad alcuni fattori, che possono riguardare la posizione assicurativa dell’interessato e il livello di ...

Con quota 100 taglio del 15 per cento netto sul primo assegno : quota 100 sta per partire. Il decretone varato dal governo andrà a cambiare radicalmente il sistema previdenziale. I primi quotisti andranno in pensione ad aprile, poi tochherà agli statali il ...

Isola dei Famosi - Kaspar Capparoni contesta alla Marcuzzi il taglio della sua nomination : Il 24 gennaio è andata in onda la prima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua quattordicesima edizione dietro la conduzione della confermatissima Alessia Marcuzzi. Quest'ultima è stata fin da subito protagonista di un battibecco in diretta con il naufrago Kaspar Capparoni. L'attore romano, infatti, ha contestato la messa in onda di un filmato in cui indicava come la più "antipatica" del gruppo Marina La Rosa, ...

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...

Golf - European Tour 2019 : DeChambeau e Herbert al comando del Dubai Desert Classic dopo due giri. Nino Bertasio unico azzurro a superare il taglio : Si è concluso il secondo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, torneo valido per la stagione 2019 dell’European Tour. Sul percorso dell’Emirates Golf Club Matthew Fitzpatrick perde il comando della classifica, che va così nelle mani di un duo di lingua inglese: da una parte l’americano Bryson DeChambeau, dall’altra l’australiano Lucas Herbert, entrambi complessivamente a -12. Herbert, inoltre, ha realizzato il ...

Reddito all’85% degli aventi diritto taglio del 20% della quota non spesa : I nuclei familiari che beneficeranno di Reddito e pensione di cittadinanza sono un milione e 248mila. Le famiglie composte da soli stranieri sono 154mila. La stima dei potenziali beneficiari della misura è dell’85% (era 90% nella versione precedente); e quest’anno ci saranno a disposizione poco più di 5,6 miliardi di euro (rispetto ai precedenti 5,9 miliardi)....

A Davos va in scena il taglio delle stime del pil italiano : Dopo il Fondo monetario internazionale anche l'Ocse potrebbe rivedere al ribasso le previsioni di crescita del nostro paese. Tria tranquillizza: nessun allarme e nessun caso Italia

Recessione sempre più vicina dopo l'ennesimo taglio delle stime di crescita : Se state già festeggiando, queste sono le previsioni del governo gialloverde, ma per dovere di cronaca urge dire che i dati e le previsioni macroeconomiche sono ben diverse e delineano un quadro ...