Il piano per evacuare la regina Elisabetta in caso la Brexit sfugga di mano

Consob - trovata l'intesa : c'è l'ok dei 5s a Savona. Un piano B per Minenna : Il governo gialloverde sembra aver trovare la quadra nel risiko delle poltrone . A quanto apprende l' agenzia AdnKronos , sarebbe infatti arrivato il via libera del Movimento 5 Stelle alla nomina del ...

DigiTouch - sulla buona strada per i target del piano industriale : Tra l'altro DigiTouch cura anche la comunicazione integrata della catena di 20 negozi di articoli sportivi DF Sport Specialist, nata dall'esperienza della Longoni Sport. E chissà che qualche ...

Turismo sostenibile - il Limbara e l'altopiano di Buddusò tra i percorsi escursionistici regionali : Definita la Rete escursionistica della Sardegna. C'è anche il monte Limbara tra i percorsi della RES, la Rete escursionistica della Sardegna. La giunta regionale, infatti, ha approvato il piano ...

«Con il M5S un piano Marshall per il lavoro in Abruzzo» : Risorse che destineremo allo sviluppo economico dell'economia regionale. Parliamo di oltre 120 milioni della prossima programmazione. Tutti questi provvedimenti li inserirò in una programmazione a ...

Brexit senza accordo : pronto il piano per salvare la Regina in caso di tensioni : Più passano i giorni, più si avvicina il 29 marzo. Ovvero il giorno in cui scadranno i due anni dall'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona: entro quella data, il Regno Unito dovrà uscire dall'Unione Europea. Con o senza accordo. Il parlamento di Westminster ha bocciato qualche settimana fa il faticoso compromesso trovato dalla premier May con l'UE. Da quel momento, le possibilità di un no deal (ovvero un’uscita dall’Unione senza ...

Brexit come la guerra. Spunta il piano segreto per salvare la Regina : ... ma il ministro degli Interni Sajid David ha dichiarato che anche nell'ipotesi di un no deal, 'il Paese rimarrebbe uno dei più sicuri del mondo'. Nella trasmissione politica della Bbc, David ha ...

Elisabetta - pronto il piano di fuga per la regina in caso di divorzio hard dall'Ue : Il colosso giapponese dell'auto aveva annunciato l'avvio della produzione del suv nel Regno Unito quattro mesi dopo il referendum sulla Brexit, una mossa che era stata vista con ottimismo dal mondo ...

Elisabetta - pronto il piano di fuga per la regina in caso di divorzio 'hard' dall'Ue : Il colosso giapponese dell'auto aveva annunciato l'avvio della produzione del suv nel Regno Unito quattro mesi dopo il referendum sulla Brexit, una mossa che era stata vista con ottimismo dal mondo ...

Brexit - esiste un piano segreto per l’evacuazione della Famiglia Reale in caso di disordini : esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e altri membri della Famiglia Reale nell’eventualità di disordini, tumulti o tafferugli scatenati da una Brexit con “no deal”. Lo scrive il Sunday Times, secondo cui il programma messo a punto è ispirato ad interventi elaborati durante la Guerra Fredda e rispolverati nelle ult...

Brexit - 'Whitehall' : il piano segreto per evacuare la royal family in caso di disordini : La "Brexit with no deal" farebbe paura alla famiglia reale inglese, tanto che esisterebbe il "piano Whitehall" per evacuare la Regina e i reali di prima linea di sangue, portandoli al sicuro in un luogo segreto in caso di disordini di piazza. Lo rivelano le pagine del giornale britannico Times che parlano di un piano ad hoc per preservare la salute e il potere della Regina....Continua a leggere

Brexit - No-deal : piano per evacuare Regina in caso di disordini : Teleborsa, - Lo scenario di un divorzio senza accordo, il tanto temuto No-deal, avanza a grandi passi e Londra prepara le contromosse. La Regina Elisabetta II e il resto della Famiglia Reale saranno ...

Tav - Salvini boccia M5S : «Niente stop - piano Marshall per il rilancio» : Ministro Salvini, Di Maio e Di Battista hanno affossato la Tav con una virulenza impressionante. Le toccherà battere in ritirata? «Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole,...

Brexit - No-deal : piano per evacuare Regina in caso di disordini : Lo scenario di un divorzio senza accordo, il tanto temuto No-deal, avanza a grandi passi e Londra prepara le contromosse. La Regina Elisabetta II e il resto della Famiglia Reale saranno portati via da ...

Brexit - “un piano segreto per evacuare la Royal family in caso di disordini per il no deal” : Il primo ministro britannico Theresa May è “determinata” ad attuare la Brexit il 29 marzo e a ottenere concessioni da Bruxelles sull’accordo di ‘divorzio’, nonostante il rifiuto categorico delle istituzioni comunitarie a rivedere il negoziato. Ma l’avvicinarsi della data sembra sempre più rivelare la confusione in cui è precipitato l’esecutivo. Il Sunday Times riporta una notizia che per ora non è stata ...