Il marito della Kyenge la beffa | Io candidato con la Lega

ilgiornale

: Il marito della Kyenge: Mi presento con la Lega alle comunali - #marito #della #Kyenge: #presento - zazoomblog : Il marito della Kyenge: Mi presento con la Lega alle comunali - #marito #della #Kyenge: #presento - Massimo01867495 : RT @tom_longobardi: Il marito della Kyenge candidato con la Lega. Il marito della Kyenge candidato con la Lega. Rido fino al 2020. Il ma… - Webradio63 : Il marito della #Kyenge si candida con la #Lega -

(Di martedì 5 febbraio 2019) C'è un "derby" politico in casa di Cécile, l'ex ministro per l'Integrazione del governo Letta ed eurodeputata del Pd. IlDomenico Grispino ha fatto "coming out" e rivelato di essere pronto a candidarsi con la. "Ho firmato per Salvini ai banchetti, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia", ha detto a La Zanzara su Radio 24, "Sono persone perbene, Ci sono le elezioni comunali e metto a disposizionequello che so, e mie competenze".Grispino è anche pronto a difendere Matteo Salvini per il caso Diciotti che rischia di portare a processo il ministro dell'Interno: "Finirà nel nulla", dice, "Se uno prende una linea poi non può cambiare. Ed è evidente che Salvini lo fa per svegliare l'Europa. Sta facendo bene. Mia moglie? Io penso per me: ognuno pensa per sée con mia moglie non parlo mai di queste cose. Sono a favore dello slogan ...