Il governo logora il M5S | perde 10 punti dalle urne

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Questi mesi disembrano "re" il Movimento 5 Stelle. Almeno a guardare i sondaggi. L'ultimo, quello realizzato da Sgw per il TgLa7 di Enrico Mentana, vede i grillini al 24%. Cioè a -0,9% rispetto alla scorsa settimana e soprattutto circa 8in meno rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.Guadagna ancora terreno invece la Lega che - forse anche grazie alle posizioni su Tav o alle battaglie per limitare l'arrivo di migranti clandestini - è ora al 33,8%. Cioè 1,2in più della scorsa settimana e a circa 16percentuali in più rispetto al dato delle. E questo con un dato di fiducia neltutto sommato stabile e alto. Per quanto riguarda gli altri partiti, invce, la situazione resta praticamente invariata col Pd al 16,8% (-0,4), Forza Italia all'8,3% (+0,2) e Fratelli d'Italia al 4,3% (-0,2). Ininfluenti i partiti minori, con +Europa che è ...