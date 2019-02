Il corto di Finazzer Flory conquista l’America

vanityfair

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Dopo i successi alla Morgan Library di New York City e alla National Gallery di Londra, «Being Leonardo Da Vinci», il film direalizzato in collaborazione con Rai Cinema nella versionemetraggio, ha vinto il Top Shorts Film Festival January 2019 nella categoria Best Indie Filmmaker.Ma non solo, la versione lungometraggio, nelle sale cinematografiche italiane da maggio, si è aggiudicato anche il Narrative Film Honorable Mention Winner al Los Angeles Film Awards e la nomination come Best Actor per il The Actors Awards.L'articolo Ildil’America proviene da VanityFair.it.