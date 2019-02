Il Bayern Monaco mette James Rodriguez a dieta | le 13 regole da seguire

Bayern Monaco - Sandro Wagner saluta la Bundesliga per volare in Cina : Sandro Wagner lascia le fila del Bayern Monaco per andare a cercar fortuna (economica) in Cina al Tianjin Teda L’ex nazionale tedesco Sandro Wagner lascia le fila del Bayern Monaco per unirsi al club cinese Tianjin Teda, come confermato oggi dal club tedesco. Wagner lascia Monaco dopo un anno in cui quasi non è stato amai schierato dal nuovo allenatore Niko Kovac. Il suo contratto era in scadenza nel 2020. “Sandro Wagner ha ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hudson-Odoi chiede la cessione al Chelsea : Stando a quanto riportato sia da Sky Sport Uk che dal Sun, Hudson-Odoi avrebbe mandato una lettera alla dirigenza chiedendo di lasciarlo andare al Bayern Monaco , possibilmente già in questa finestra ...

Bundesliga - Bayern Monaco schiacciasassi con lo Stoccarda : 4-1 : Settima vittoria di fila in Bundesliga per il Bayern Monaco , che torna secondo in solitaria e mette nel mirino il Borussia Dortmund, distante 6 punti: netto il 4-1 contro un disastrato Stoccarda , ...

Scacco al Chelsea : Hudson-Odoi verso il Bayern Monaco : In un qualsiasi mercato, anche quello calcistico, quando il datore di lavoro ti offre un nuovo contratto ma tu sai di essere ambito da alcune società molto prestigiose, è legittimo che tu “tiri il prezzo” a chi vuole tenerti con sé. Rifiuti le cifre che ti vengono proposte, agitando lo spauracchio delle convincenti offerte che stai ricevendo da altre parti: con questa strategia, o ottieni uno stipendio abbastanza considerevole dalla tua ...

La strategia Bayern Monaco : sfruttare la forza economica per indebolire la concorrenza : I bavaresi, grazie alla propria forza economica, acquistano sempre di più dai club tedeschi per indebolire la concorrenza e monopolizzare i risultati. L'articolo La strategia Bayern Monaco: sfruttare la forza economica per indebolire la concorrenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Daily Mail : «Il Bayern Monaco si inserisce nella corsa a Morata» : LONDRA - Alvaro Morata è accostato a diverse squadre in questa sessione di calciomercato. Il futuro dello spagnolo, infatti, è sempre più lontano dal Chelsea dopo la prima parte di stagione deludente ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Bayern Monaco 93-87 : Bayern Monaco-Olimpia Milano, la cronaca Pianigiani regala a Bertans un posto in quintetto e ha ragione, visto che il lettone con appena due tiri segna 6 punti in un amen e regala all'AX un piccolo ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del match di Eurolega tra Bayern Monaco e Olimpia A|X Armani Exchange Milano. E’ la diciottesima giornata della massima competizione europea, e questo può diventare uno degli scontri che, nella battaglia per l’ottavo posto, conteranno. Le due squadre sono appaiate a quota 8 vittorie e 9 sconfitte, insieme al Panathinaikos, e sono a capo di un nutrito gruppo: ci sono ben otto ...

Champions League - che botta per il Bayern Monaco : Müller costretto a saltare la doppia sfida con il Liverpool : La Uefa ha squalificato l’attaccante tedesco per due giornate dopo il rosso ricevuto per il fallo su Tagliafico, difensore dell’Ajax Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Thomas Müller nel doppio match contro il Liverpool, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Il 29enne tedesco è stato squalificato per due giornate dalla Uefa per il grave fallo, che gli è costato l’espulsione, nei confronti del giocatore ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ha tutti i contorni dello scontro diretto che nette in palio due punti pesantissimi la sfida valida per la diciottesima giornata dell’Eurolega di basket tra Bayern Monaco e Olimpia Milano. Le due formazioni, assieme al Panathinaikos, occupano il sesto posto in classifica e dunque sono quelle che probabilmente si giocheranno gli ultimi posti per la post season. Otto vittorie e nove sconfitte, ed un destino comune nell’ultima tornata: ...

Bayern Monaco-Olimpia Milano Eurolega - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera si giocherà l’ultima parte della diciottesima giornata di Eurolega, stagione 2018-2019. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è impegnata in trasferta contro il Bayern Monaco, che nell’andata del Mediolanum Forum di Assago ha vinto col punteggio di 78-80. La formazione di Simone Pianigiani arriva all’Audi Dome con una necessità di vincere maggiore che in altre occasioni: oltre al successo in quanto tale, in ...

Bayern Monaco-Milano - Eurolega 2019 : una partita decisiva. L’Olimpia si gioca la stagione : Dimenticare in fretta la sconfitta contro il Barcellona: questa la parola d’ordine per l’Olimpia Milano, che si appresta a volare in Germania per una trasferta fondamentale nel cammino della formazione di Simone Pianigiani nell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni affronteranno domani sera il Bayern Monaco, nella diciottesima giornata della regular season della massima competizione europea. Sfida da vincere a ...

Bayern Monaco - Rafinha lascerà il club per tornare in Brasile : Bayern Monaco, l’ex genoano Rafinha si appresta a tornare nel suo Brasile, sposerà il progetto del Flamengo? Il difensore del Bayern Monaco Rafinha, il cui contratto con i campioni di Germania scade alla fine di questa stagione, ha intenzione di tornare nel suo paese e ha confermato i contatti con il Flamengo, club di Rio de Janeiro. “C’è interesse reciproco, e stiamo per raggiungere un accordo, mancano ancora alcuni ...

Ufficiale - Pavard è un calciatore del Bayern Monaco : “Posso confermare che Pavard arriverà qui il primo luglio del 2019. Ha firmato un contratto di 5 anni”. Importante annuncio da parte del direttore sportivo sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic che ha ufficializzato l’acquisto del difensore francese dello Stoccarda, Benjamin Pavard, per la prossima stagione. Si tratta di un colpo da novanta per il club tedesco, superata anche la concorrenza di club ...