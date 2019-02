I trailer trasmessi durante il Super Bowl

Super Bowl 2019 - tutti i trailer trasmessi durante l’evento : Nella notte del 4 febbraio si è svolto puntuale l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti, il Super Bowl, che ogni anno si attesta anche come l’appuntamento televisivo più visto al mondo. Svoltasi per la terza volta nella storia ad Atlanta, la finale del campionato di football americano ha visto sfidarsi i New England Patriots e i Los Angeles Rams, decretando poi la netta vittoria dei secondi. Ma come ogni anno, la ...